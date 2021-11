Talking Trikots : Top 5 des kits allemands de la dernière décennie

Bienvenue à Talking Trikots ! Tout comme le Bayern Munich, nous avons fait une petite pause, mais cela ne devrait pas durer trop longtemps. La dernière trêve internationale de 2021 touche à sa fin, et 2021 a servi comme d’habitude de nombreuses histoires à l’équipe nationale allemande, depuis la débâcle contre la Macédoine du Nord en mars, le Championnat d’Europe partiellement réussi mais aussi décevant, et le rachat possible sous Hansi Flick dans les derniers mois.

Quelle que soit la phase qu’ils traversent, cependant, les kits de l’Allemagne ont toujours semblé assez pointus, contrairement à ceux du Bayern, qui ont été aléatoires. Voici les cinq meilleurs kits de la dernière décennie du football allemand, qui rappelleront pas mal de souvenirs, bons ou mauvais.

#5. 2020/22 Accueil

Photo de Boris Streubel/.

D’accord, certaines personnes pourraient soulever quelques sourcils à cette entrée. Je veux dire vraiment? Une chemise à 13 rayures ? Nous sommes des Allemands, pas des zèbres. Mais écoutez-moi. C’est l’un de ces kits qui grandit sur vous. C’est un look unique, qui n’a jamais été tenté auparavant. Bien sûr, cela ne veut pas toujours dire que c’est bien, mais cette fois, ce n’est pas trop mal. C’est plutôt à la mode (qui n’aime pas les rayures horizontales ?), c’est quelque chose que l’on pourrait facilement porter dans la rue comme sur le terrain, et ça a l’air plutôt pimpant. C’est bien mieux que ce que les gens disent. Les couleurs nationales allemandes sur les manches aident certainement.

Photo de Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via .

Le dossier du kit n’est pas trop beau, et c’est probablement en partie la raison pour laquelle il est tellement prévu. Le revers susmentionné contre la Macédoine du Nord, sans parler du 0-6 contre l’Espagne, s’est produit dans ce maillot. Mais d’un autre côté, c’est aussi un kit de rédemption. La nouvelle Allemagne de Hansi Flick a enregistré une campagne de qualification pour la Coupe du monde presque parfaite dans ce kit, tout en transformant lentement mais sûrement l’épave de train allemand décrépite en une locomotive à toute vapeur. Reste à voir si l’Allemagne de Flick connaîtra autant de succès dans les mois à venir, mais il a certainement jeté un nouvel éclairage sur le maillot. De plus, nous aurons toujours cette victoire contre le Portugal à l’Euro.

#4. 2011/13 Accueil

Photo de Joern Pollex/.

C’est probablement le kit le moins complexe de notre liste. Mais parfois, de simples victoires. Le kit est d’un blanc pur, sans autre détail majeur que trois fines lignes traversant la chemise en diagonale. Vous l’aurez deviné, ces trois lignes sont aux couleurs du drapeau allemand. Mec, ça doit être bien d’avoir un drapeau si flexible en termes de design. C’est un look net et propre qui est subtil, mais envoie également un message fort que « c’est le kit de l’Allemagne ». Il y a une petite zone grise entre trop peu et trop en ce qui concerne les kits de football, mais ce kit parvient juste à rester dans cette zone grise, et il a l’air fantastique.

Le crédit photo doit être lu par PATRIK STOLLARZ/./.Images

Le kit a été porté lors de la demi-finale de l’Allemagne lors du Championnat d’Europe 2012, ainsi que lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde de football 2014. Les résultats notables incluent les victoires 1-0 et 2-1 contre le Portugal et les Pays-Bas à l’Euro, une victoire 6-1 à l’extérieur contre l’Irlande du Nord lors des éliminatoires de la Coupe du monde et, sur une note légèrement aigre, un match nul 4-4 avec La Suède qui n’a heureusement pas eu d’effet négatif sur le reste des qualifications.

#3. 2021/22 Extérieur

Photo de Laurens Lindhout/Soccrate/.

Je pense que nous pouvons tous convenir que l’Allemagne a l’air plutôt décente en noir. Non, oubliez ça, les équipes de football en général ont l’air plutôt bien en noir. Non, répétez, presque tout le monde est beau en noir. Cette année, adidas a livré la marchandise avec le premier kit tout noir au cours des dix dernières années (nous en reparlerons plus tard).

La chemise est noir de jais. Logos, rayures, tout est noir. On pourrait argumenter en faveur du gris métallisé pour les reflets, mais quoi qu’il en soit, il a l’air magnifique. Les seules autres couleurs sur la chemise sont sur les manches, qui sont ornées des couleurs nationales tout comme le kit domicile. J’adore les détails subtils qui ressortent comme celui-ci, et celui-ci a l’air tellement bon. Ça vous dit que c’est un maillot allemand, mais ça peut aussi passer pour un article streetwear très à la mode, car encore une fois, qui n’a pas l’air bien en noir ? Noir monochromatique aussi. Il a l’air si élégant et sexy, il devrait être sur un défilé de mode ainsi que sur un terrain de football. Zut, je le porte pendant que j’écris ceci.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Le kit n’a pas été porté trop de fois, mais il a déjà une bonne mémoire à son nom. Vous vous souvenez du dernier match nul contre la Hongrie à l’Euro qui a propulsé l’Allemagne du bas du groupe aux huitièmes de finale ? Oui, cette chemise a été portée alors. Je me souviens encore d’avoir célébré l’égalisation dramatique de Leon Goretzka. Curieusement, Goretzka a également marqué le premier but de l’Allemagne sous ce maillot, lors d’une victoire 3-0 contre l’Islande en mars.

#2. 2014/15 À domicile et à l’extérieur

Photo de Martin Rose/.

J’ai essayé de mettre ces deux entrées séparément, mais je ne pouvais tout simplement pas, elles sont tout aussi belles et elles occupent toutes les deux une place si spéciale dans le cœur de chaque fan allemand. Examinons donc les deux en même temps.

Photo de Jamie McDonald/.

On va commencer par le kit maison, qui s’accroche fièrement à mon mur. Il a une forme de V en chevron massif sur la poitrine, coloré dans différentes nuances de rouge qui lui permettent de ressembler au drapeau allemand. Le design donne l’impression d’être un super-héros lorsqu’on le porte. Ce n’est peut-être pas le design le plus subtil de cette liste, mais c’est certainement quelque chose qui se démarque dans le bon sens. Le rouge orne également le col et les manches, ce qui est bon signe pour nous, fans du Bayern. Voici maintenant un détail intéressant qui pourrait passer inaperçu au premier coup d’œil : deux lignes très fines de noir et d’or prennent en sandwich le chevron rouge. Qu’est-ce que le noir, le rouge et l’or au total ? Vous l’avez deviné, le drapeau allemand. C’est la subtilité à son meilleur, et j’adore ça.

Photo de Michael Steele/.

Le kit extérieur est rouge et noir, avec des détails blanc/argent. De grands blocs horizontaux rouges et noirs décorent le maillot, qui s’est apparemment inspiré du club brésilien CR Flamengo (où l’ancien du Bayern Rafinha avait l’habitude de jouer). C’est un look audacieux qui utilise également très bien les couleurs nationales allemandes. Tout ce qui manque, c’est l’or, mais c’est toujours une chemise cool. Encore une fois, les rayures horizontales peuvent être très à la mode, et cette chemise ne fait pas exception. Il n’y a pas de motif discordant ou de design abstrait, juste d’épaisses stries de couleur qui attirent le regard et étourdissent.

Photo de Chris Brunskill Ltd/.

Ces deux kits ont été portés lors de la Coupe du monde de football 2014. Le maillot à l’extérieur a été porté lors de deux matchs, lors du dernier match de groupe contre les États-Unis et lors de la tristement célèbre victoire 7-1 sur les hôtes du Brésil en demi-finale. Le maillot à domicile a été porté lors des cinq autres matchs, qui comprenaient une victoire d’ouverture retentissante contre le Portugal, une victoire acharnée contre la France en quarts de finale et, bien sûr, la victoire finale contre l’Argentine en finale. Ce sont des kits historiques, à la fois par conception et par dossier.

#1. 2010/11 Extérieur

Photo de Clive Rose/.

L’Allemagne a eu beaucoup de superbes kits au fil des ans, mais celui-ci prend vraiment le gâteau. C’est noir, ce qui rend déjà difficile l’échec, mais ses détails sont en or, ce qui le rend presque parfait. Nous savons tous à quel point le noir et l’or vont bien ensemble, il suffit de regarder le kit extérieur actuel du Bayern. Cette chemise prend les deux couleurs et les fait contraster fortement, créant un look qui vous attire et vous renvoie simultanément. Des chiffres et des logos dorés ornent la chemise, et il y a aussi une touche de rouge ici et là, sur le col et en fines lignes sur toute la longueur de la chemise. Encore une fois, il y a nos couleurs nationales allemandes. C’est un look qui se démarque et qui envoie également une déclaration claire : « nous ne sommes pas là pour déconner, nous sommes concentrés sur la tâche à accomplir et nous allons gagner. »

Photo de l’équipe 2 Sportphoto/ullstein bild via .

Et ils ont gagné en effet. Le kit a été principalement porté lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, en trois matchs, et l’Allemagne a remporté les trois. Il a d’abord été porté lors du dernier match de groupe contre le Ghana, puis en quart de finale contre l’Argentine et enfin lors de la troisième place des éliminatoires contre l’Uruguay. L’Allemagne a marqué un total de huit buts lors de ces trois matchs et n’en a encaissé que deux. C’est un record solide pour un maillot.

Photo de Cameron Spencer/.

Je me souviens de mon tout premier match contre l’Allemagne, cette victoire 4-0 contre l’Argentine. Ce fut une expérience choquante de voir ces Allemands vêtus de noir, démanteler une équipe argentine qui avait été l’une des favorites du tournoi sans aucune pitié ni aucun doute. Ces kits ont été définitivement brûlés dans mes yeux après ce match, et à ce jour, ils restent les kits les plus mémorables dans lesquels l’équipe nationale allemande ait jamais porté, du moins pour moi.

Alors voilà ! Quel est votre kit allemand préféré, et lesquels avons-nous manqué ? Faites le nous savoir dans les commentaires!