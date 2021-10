Talking Trikots : un aperçu de ma propre collection de kits

Si vous êtes un fan de football, il y a de fortes chances que vous ayez au moins un maillot de votre équipe dans votre placard. Je ne dis pas que vous n’êtes pas un vrai fan si ce n’est pas le cas (les maillots sont chers !), mais collectionner les maillots est l’une de ces choses qui rendent le football encore plus agréable.

J’ai moi-même une assez grande collection, commencée en 2016. Au cours des cinq dernières années, j’ai acheté d’innombrables maillots et j’ai créé une collection dont je peux être fier. Revenons dans le passé et voyons quels maillots j’ai accumulés au fil des ans, d’accord ?

Légende : H – Domicile, A – Extérieur, C – Ligue des champions, G – Gardien de but, S – Édition spéciale, T – Entraînement

16/17 – H, A (21 LAHM), S

Mon tout premier maillot du Bayern était le maillot domicile de la saison 2016/17. Beaucoup de gens détestent le col, mais j’aime les rayures horizontales subtiles et le short blanc. Je me souviens avoir porté ce maillot lors de ma toute première visite à l’Allianz Arena en 2017. De bons moments, de bons moments. Malheureusement, j’ai fini par ruiner ce maillot en le floquant avec une police de numéro générique plutôt que la police Bayern. Il est toujours accroché à mon mur, juste face à l’avant.

Vous vous souvenez du kit Parley édition spéciale « Pour les océans » ? Je l’ai aussi eu plus tard cette année-là.

J’ai également reçu le kit extérieur pour cette saison, mais pas avant quelques années. Je ne l’ai eu que parce que j’ai vu une très bonne affaire sur Internet. Croyez-le ou non, il était en vente pour 10 $ (!), Et c’était légitime, alors je l’ai eu. Je l’ai fait floquer avec le nom et le numéro de Philipp Lahm, car c’était sa dernière saison avec le club.

17/18 – H(LAHM 21), H(LEWANDOWSKI 9), H(WAGNER 2), A(MÜLLER 25), C(ROBBEN 10), G(NEUER 1)

C’est l’une des deux seules saisons où j’ai les quatre maillots sortis cette saison-là. Le premier maillot domicile et le maillot du gardien ont tous deux été achetés lors de mon voyage à Munich. J’ai d’abord obtenu le maillot du gardien de but et l’ai marqué de mon joueur préféré, Manuel Neuer, qui était malheureusement blessé à l’époque. Je l’ai quand même vu sortir pour recevoir sa médaille de Bundesliga. Le maillot à domicile que j’ai obtenu après avoir vu le capitaine Lahm jouer son dernier match (4-1 contre Hambourg). Je n’ai pas pu en obtenir un pré-floqué, car je n’étais évidemment pas le seul à chercher un t-shirt Lahm au mégastore après le match, alors ils étaient complets. J’ai dû le faire floquer au comptoir.

Le maillot extérieur que j’ai acheté à New York comme cadeau d’anniversaire pour moi, mais je ne l’ai pas eu floqué pendant un moment. Le deuxième maillot domicile que j’ai acheté lors d’un autre voyage à Munich. Robert Lewandowski avait marqué un tour du chapeau dans le match auquel j’étais (6-0 contre Hambourg), alors naturellement j’ai eu son maillot pour célébrer. J’ai aussi fait floquer ma chemise d’extérieur pendant que j’étais au mégastore.

La troisième chemise que j’ai achetée et floquée au mégastore lors d’un autre voyage à Munich. J’ai aussi eu un autre maillot domicile parce que c’était une autre bonne affaire sur Internet, et je l’ai floqué avec le nom et le numéro de Sandro Wagner à Munich. Fait amusant, j’ai raté mon train pour Berlin en floquant cette chemise, mais j’ai réussi à le rattraper à Nuremberg. Quelle aventure.

18/19 – H(JAMES 11), H(NEUER 1), H(HEYNCKES 11), H(RIBÉRY 7), A(LEWANDOWSKI 9), T

Cette saison commence par une histoire triste. J’ai acheté mon premier maillot domicile de la saison avec le nom et le numéro de James Rodriguez, et je l’ai porté lors de la finale DFB-Pokal à Berlin. Nous avons fini par perdre contre l’Eintracht Frankfurt, et ce fut l’une des pires nuits de ma vie. Soupir…

J’ai eu mes deux prochaines chemises à New York, où j’allais à l’école. Le kit extérieur que j’ai acheté juste pour le plaisir. Je sais, pourquoi acheter une chemise aussi hideuse, n’est-ce pas ? Je l’ai acheté après avoir perdu un match, si je ne me trompe pas. Un mauvais jeu signifie une mauvaise chemise. Mon deuxième kit maison était un kit à manches longues que j’ai eu le Black Friday. Les deux kits que j’ai de nouveau marqués à Munich, un Lewandowski et un Neuer. Pourquoi ai-je fait floquer Neuer sur un maillot domicile ? Parce que j’ai joué dans le but en portant ce maillot – ça aide vraiment de porter un maillot à manches longues si vous êtes gardien de but.

Au cours de ce voyage à Munich, j’ai acheté un autre maillot à domicile pour célébrer la victoire 1-0 contre le RB Leipzig que j’ai eu la chance de regarder. Le FC Bayern Erlebniswelt (musée du club) organisait une exposition spéciale sur notre bien-aimé Jupp Heynckes, j’ai donc obtenu son nom et son numéro, malgré le fait qu’il n’a jamais joué pour nous.

Le dernier maillot domicile a été acheté lors de mon dernier voyage à Munich. C’était juste après le dernier match à domicile de Franck Ribéry, j’ai donc eu mon tout premier maillot Ribéry. J’aurais pu obtenir son nouveau maillot pour la saison à venir, puisque nous avions joué notre dernier match avec le nouveau kit, mais j’ai eu l’ancien kit pour deux raisons. Premièrement, j’avais vu Ribéry marquer trois buts en deux matchs en portant ce maillot, et j’ai eu la chance d’être dans le stade quand il l’a fait. Deuxièmement, l’ancien kit était moins cher en raison des soldes. Je ne peux pas ignorer ça.

Oh, et il y a aussi le haut d’entraînement. C’était un achat sporadique, mais ça a l’air bien.

19/20 – H(ROBBEN 10), H(MARTÍNEZ 8), H(MÜLLER 25), H(DAVIES 19), A(LEWANDOWSKI 9), A(MÜLLER 25), C(MÜLLER 25), C(LEWANDOWSKI 9 ), G(NEUER 1), S(NEUER 1)

Wow, j’ai reçu BEAUCOUP de chemises de cette saison, n’est-ce pas ? 10 maillots d’une saison, ça doit être un record. Commençons par le haut.

Le premier maillot à domicile que j’ai obtenu au mégastore du club, après qu’Arjen Robben ait marqué son dernier but pour nous. C’était l’un de ces maillots floqués spéciaux avec de petites images sur les numéros, célébrant le glorieux sort de 10 ans de Robben avec le FCB. Quelques jours plus tard, je portais ce maillot à l’Olympiastadion de Berlin, nous regardant effacer la douleur de l’année précédente en remportant la finale DFB-Pokal.

J’ai eu mes trois prochaines chemises à New York. Le premier kit d’extérieur lors d’une vente Fête du Travail, l’autre lors d’une autre vente, et le premier troisième kit pour mon anniversaire. Ce qui est amusant, c’est que les trois kits sont marqués avec la mauvaise police, tous de la saison précédente. Les kits à l’extérieur ont tous deux des numéros bleu foncé plutôt que l’argent de 19/20, et le troisième kit a également été marqué avec le troupeau blanc de kit à domicile de 18/19. Pourquoi? Je ne pouvais pas pour la vie de moi trouver un endroit qui avait le flocage de la saison en cours. J’ai dû courir tout autour de Manhattan pour floquer mon troisième kit. Mais tout est bien qui finit bien.

Les trois prochains kits que j’ai reçus en décembre 2019, sur la boutique en ligne du club. J’ai acheté la chemise de Javi Martínez parce que je l’ai toujours aimé, et, histoire vraie, j’ai vu une vidéo le mettant en scène dans une vitrine de lunettes juste au coin de mon dortoir. Vraiment. J’ai aussi eu un maillot Müller parce que je me suis rendu compte que je n’avais jamais eu de maillot Müller à domicile auparavant, et un maillot Neuer parce que, eh bien, cela faisait longtemps que je n’avais pas acheté de maillot de gardien de but. Je porte le premier en écrivant cette pièce.

J’ai acheté le reste des chemises de cette saison pendant la quarantaine à Brooklyn. C’était une période très difficile de ma vie, et obtenir ces chemises a rendu les choses un peu plus faciles. Le premier que j’ai reçu était le kit spécial 120e anniversaire que nous avions porté lors de la victoire 2-0 à domicile contre Augsbourg. J’ai également acheté un autre troisième kit parce que j’en voulais un avec le bon troupeau orange. Enfin, j’ai reçu un autre kit pour la maison avec le nom et le numéro de notre vedette vedette, Alphonso Davies, qui est arrivé quelques jours avant mon départ pour la Corée.

Quelle saison ce fut. 10 chemises. Il se trouve que c’était notre saison de triple victoire.

2020/21 – H(LEWANDOWSKI 9), H(CL GAGNANTS), H(MARTÍNEZ 8), H(NEUER 1), H, A

Si la saison précédente a établi un record pour la plupart des chemises en une seule saison, cette saison a établi un record pour la plupart des achats de la même chemise, avec un énorme cinq. Le premier a été acheté alors que j’étais à Brooklyn, avec Lewandowski fabriquant le maillot domicile pour la première fois en trois ans. J’ai porté ce maillot en regardant la finale DFB-Pokal, la finale de la Ligue des champions, les deux Supercoupes, la finale de la Coupe du monde des clubs et le match décisif pour le titre de Bundesliga l’année suivante. Nous avons gagné les six matchs.

Le deuxième kit domicile est un kit spécial avec les vainqueurs de la Ligue des champions affluant à l’avant et à l’arrière. C’était un cadeau d’anniversaire pour moi. Le troisième était un hommage d’adieu à Martínez, parti à la fin de la saison. J’ai aussi eu une version à manches longues, bientôt marquée avec Neuer’s 1. Enfin, j’ai eu un kit vierge juste parce que j’aimais tellement le kit. Ces trois derniers kits ont tous le badge Club World Champions sur la poitrine.

Il y a une raison pour laquelle j’ai acheté autant de maillots domicile cette saison. C’est officiellement le kit le plus réussi de la longue et riche histoire du Bayern, ayant été porté dans sept matchs décisifs pour le titre et remporté chacun d’entre eux. C’était la pierre angulaire d’un glorieux sextuple, plus un autre titre de Bundesliga. Heck, même les Frauen ont remporté la ligue avec ce maillot. Un maillot comme celui-là mérite d’être immortalisé.

J’ai également reçu le kit à l’extérieur à Noël dernier, pour commémorer notre victoire 8-2 contre Barcelone en portant ce kit. Ce n’est pas encore marqué, mais je pense mettre Müller sur le dos, vu à quel point il a bien joué dans ce match.

10/11 A, 16/17 H, 16/17 A(NEUER 1), 18/19 H(KLOSE 11), 18/19 A(COREE 20), 18/19 G(NEUER 1), 19/21 H , 20/21 A(KLOSE 11)

Évidemment, ma collection de kits allemands n’est pas aussi vaste que ma collection Bayern, mais c’est quand même quelque chose de spécial. J’ai reçu le kit extérieur 16/17, le vert foncé/gris qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques, juste après la fin des Jeux olympiques. J’ai également reçu le kit maison cette année-là, comme cadeau d’anniversaire. Les kits désastreux de la saison 18/19 que j’ai eus tous les trois, Dieu sait pourquoi. Cette Coupe du monde était à oublier. Mais je me suis bien amusé avec le kit extérieur, en le floquant avec le mot KOREA, et les chiffres 2 et 0. Je vous laisse le soin de comprendre ce que cela signifie… clin d’œil.

Le prochain kit à domicile que j’ai reçu dès sa sortie, et bien qu’il ait de mauvais souvenirs à son nom, il a également été porté lors d’une campagne moyenne pour l’Euro dont je ne suis pas trop mécontent, et il a été porté dans les quatre matchs que Hansi Flick a travaillé sa magie jusqu’à présent. C’est quelque chose de positif. Le kit à l’extérieur que je viens de recevoir parce qu’il a l’air tellement cool, et il a été porté lors de ce match mémorable contre la Hongrie à l’Euro. Espérons que Flick puisse travailler sa magie dans un autre jeu en portant également ce kit.

Mon kit allemand préféré que j’ai pour le moment, cependant, est le magnifique kit extérieur 10/11 noir de jais et or. Je l’ai eu sur eBay, et mec, ça en valait la peine. Je me souviens de mon tout premier match contre l’Allemagne, je les regardais porter ce maillot élégant et exploser l’Argentine à la Coupe du monde 2010. C’est un kit qui rappelle beaucoup de souvenirs, et je l’adore.

Vous aurez remarqué que j’ai quelques kits avec le nom et le numéro de Miroslav Klose. Eh bien, il mérite cette reconnaissance, il est le meilleur buteur de tous les temps d’Allemagne, sans parler du meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du monde.

16/17 Real Madrid H(RONALDO 7), 16/17 Barcelone H(MESSI 10)

Ces deux-là, j’ai pu honorer les deux plus grands joueurs de ma vie. Ce ne sont peut-être pas mes favoris, mais ce sont des joueurs historiques, et j’ai pensé qu’ils justifiaient un achat.

Étonnamment, je n’ai pas un seul maillot coréen. Mais avez-vous vu les maillots actuels de la Corée ? Ils sont hideux. Ils rendent le kit à la menthe à moitié décent, et cela veut dire quelque chose. Espérons qu’un jour, Nike proposera un kit qui vaut vraiment la peine d’être dépensé. Regarde:

Photo de Mohammad Karamali/DeFodi Images via .

Bayern 21/22 A, 11/13 H, 13/14 H, Allemagne 14/15 H

Ce sont les kits que je n’ai pas encore, mais j’ai bien l’intention de me le procurer dans un avenir proche. Tout d’abord, le maillot extérieur du Bayern de cette saison, orné des adieux de Hansi Flick et du record de buts de Lewandowski.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Le kit domicile Bayern de 11 à 13, le magnifique kit triple floqué or et le kit domicile 13/14 vainqueur final de Wembley sont également sur ma liste.

Photo de Boris Streubel/.

Photo de Ian MacNicol/.

Enfin, j’ai aussi en tête le maillot de l’Allemagne pour remporter la Coupe du monde 14/15. Tous les kits historiques, et tous valent chaque centime. La seule question est qui est-ce que je reçois en premier…

Voici donc ma collection de maillots jusqu’à présent. Un total de 41 chemises, avec quelques autres en route. La collection ne fera que s’agrandir avec le temps, et je me demande combien de kits supplémentaires seront achetés et combien de souvenirs seront créés. Chaque kit est spécial et chaque kit a une mémoire ou plus. Je suis fier de ma collection et j’espère pouvoir être encore plus fier de ce qu’elle deviendra. Vive ma collection, et vive le Bayern et Die Mannschaft (et la Corée !).