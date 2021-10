Talking Trikots: un aperçu des meilleurs troisièmes kits du Bayern Munich

Le football et la mode sont étonnamment étroitement liés, et nous avons décidé de donner à l’aspect esthétique du football le crédit qu’il mérite. Talking Trikots est un nouveau segment sur BFW qui présentera tout ce qui concerne la mode du Bayern Munich, des maillots historiques aux chemises sexy, et tout le reste.

Troisièmes kits, ou kits de Ligue des Champions en termes de Bayern. Ils sont rarement portés pendant la saison, uniquement lorsque l’équipe adverse porte des couleurs qui entrent en conflit avec vos kits à domicile et à l’extérieur. Par exemple, lors des saisons 2018/2019 et 2019/2020, le Bayern Munich n’a porté son troisième maillot que quatre et cinq fois, respectivement. La saison dernière, le troisième kit a été porté un peu plus, en huit matchs, mais cela ne fait encore que huit matchs sur cinquante. Pour être juste, le kit extérieur n’est pas non plus porté trop souvent, du moins dans le cas du Bayern, mais il est au moins plus reconnu que le troisième kit.

C’est dommage, car les troisièmes kits présentent certains des meilleurs designs parmi tous les kits. Bien sûr, ce n’est pas toujours le cas, mais parfois vous verrez des troisièmes kits qui vous feront dire « mec, si seulement c’était notre kit maison, non ? » Ils n’ont pas vraiment de limites, donc les designers peuvent devenir fous et faire ce qu’ils veulent, et parfois ils trouvent vraiment de l’or. Voici quelques-uns des meilleurs troisièmes kits qui ont jamais arboré l’écusson du Bayern. Prendre plaisir!

2012/2013

Photo d’Andreas Gebert/alliance photo via .

Nous commençons avec une entrée glorieuse de notre saison triple. Le Bayern était de retour en noir, mais pas n’importe lequel, un noir moucheté de reflets orange et argent. Vous vous souvenez de cette émission Orange is the New Black ? Eh bien, cette chemise a pris ça un peu au pied de la lettre, et nous nous sommes retrouvés avec ça. Puis-je juste dire, c’est magnifique.

Le panneau supérieur de la chemise est noir, mais un noir légèrement différent de la partie inférieure, qui est noir de jais. Des rayures noires métalliques s’étirent vers le ciel et se parent d’un petit nombre de points orange, comme des étincelles jaillissant d’un incendie. Qu’est-ce que ça veut dire? Je n’en ai aucune idée, mais ça ressemble vaguement à un feu de camp. Peut-être un lever ou un coucher de soleil ? Qui sait? En fin de compte, c’est un kit fantastique, et c’est un kit digne de cette saison historique 2012/2013.

Le kit a été porté lors des trois matches à domicile de la phase de groupes de la Ligue des champions et lors du match aller contre Arsenal en huitièmes de finale. Il a également été porté lors de trois matchs de Bundesliga, contre Hambourg, Mayence et M’Gladbach. Le Bayern a remporté les six matchs.

2014/2015

Photo de Thomas Eisenhuth/alliance photo via .

C’est tout à fait le favori des fans. C’est un autre kit noir, et cette fois, il n’a pas vraiment de motif spécial, à l’exception d’une seule fine bande rouge qui descend sur le côté gauche de la chemise. Les logos argentés et les rayures adidas s’unissent pour compléter un design simple mais sexy. Pour une équipe qui n’a pas un soupçon de noir dans les couleurs de son club, le Bayern peut certainement porter un kit noir.

Régalez-vous simplement de ce noir et laissez-vous perdre dans l’univers du Bayern. Si vous vous y perdez, n’ayez crainte, car la bande rouge audacieuse vous permettra de retrouver votre chemin. Que vous pensiez que le rouge signifie la passion, le sang, la victoire ou toute autre chose, ou tout ce qui précède d’ailleurs, c’est un point qui éclaire un simple maillot. Maintenant, le maillot aurait toujours été beau en noir et argent, sans le rouge, mais cette ligne rouge lui donne une petite touche, tout en rendant hommage aux couleurs d’origine du club.

Le Bayern a disputé sept matchs dans ce kit : cinq matchs de championnat, un match de Pokal et un match de Ligue des champions. Leur bilan est de cinq victoires, un nul et une défaite.

2015/2016

Photo de Pressefoto Ulmerullstein bild via .

Ce kit est-il noir ? Ou est-ce vraiment, vraiment bleu foncé ? Je ne sais pas, tu me dis. Quoi qu’il en soit, c’est aussi un très beau kit. Il n’y a rien de trop spécial en termes de design ; en fait, il n’y a presque pas de motif du tout, à moins de compter les rayures extrêmement subtiles sur le devant de la chemise qui lui donnent l’illusion d’un écran de fumée. Mais je ne dirais pas que vous les négligez, ils sont assez difficiles à repérer et presque invisibles au premier coup d’œil.

Mais c’est la combinaison de couleurs qui place vraiment le kit sur cette liste. Oui, le noir/bleu foncé aide vraiment, c’est une couleur qui se trompe rarement. Les points forts du maillot sont le rose fluo, qui n’est peut-être pas une couleur qui résonne trop bien avec les traditionalistes, mais qui se marie étonnamment bien avec le fond noir du maillot. Pourquoi pensez-vous que le groupe K-pop BLACKPINK est devenu une chose en premier lieu ? Oui, ils ont été inspirés par le Bayern.

… d’accord, peut-être pas.

Le maillot a été porté huit fois : cinq fois en championnat, trois fois en Ligue des champions. Curieusement, l’un de ces matchs de championnat était à Wolfsburg, mais lorsque le Bayern les a affrontés au Pokal au même endroit, ils ont plutôt porté leur maillot à domicile. Hein. Quoi qu’il en soit, le record du maillot était de six victoires, un match nul et une défaite.

2019/2020

Photo de Matthias Hangst/.

Nous avons déjà présenté cette chemise dans l’épisode précédent, mais elle mérite d’être à nouveau mentionnée. C’est tellement déroutant, c’est le meilleur troisième kit qu’adidas a sorti cette saison, sinon le meilleur kit dans l’ensemble. C’est de loin le meilleur kit de cette liste, et certains peuvent ne pas être d’accord, mais écoutez-moi.

La raison pour laquelle ce kit fait cette liste est qu’il s’agit du mélange parfait de tradition et de mode moderne. C’est du bleu marine foncé pour commencer, qui est une couleur absolument magnifique pour commencer. Ses reflets sont orange fluo. Fait amusant, le bleu et l’orange sont des couleurs complémentaires, qui se combinent pour créer un contraste saisissant et accrocheur. C’est ici que la tradition entre en jeu : sur toute la chemise, de minuscules diamants subtils rendent hommage au drapeau bavarois. Il donne au maillot un look tendance et moderne tout en restant fidèle aux racines du club. Celui qui a décidé de mettre ces diamants sur la chemise mérite vraiment une augmentation de salaire.

Malheureusement, le kit n’a été porté que cinq fois, mais le Bayern était invaincu lors de ces cinq matchs, remportant quatre victoires et un match nul en trois matches de championnat et deux matches de Ligue des champions. Quant à la saison elle-même, eh bien, nous savons tous comment 2019/2020 s’est terminé.

2021/2022

Photo par INA FASSBENDER/. via .

C’est le seul et unique kit de notre liste qui n’est ni noir ni bleu. C’est blanc, mais il y a un sacré motif dessus, et apparemment beaucoup de gens l’aiment. S’inspirant des Alpes bavaroises, la chemise arbore une série de lignes en zigzag bleu-gris clair qui ressemblent aux sommets des montagnes. Ajoutez cela au fond blanc de la chemise, et il ne faut pas trop d’imagination pour imaginer les pentes alpines enneigées qui entourent Munich et son pays d’origine. L’idée est plutôt bonne, je vais leur donner ça. Des logos et des rayures rouge vif complètent le look.

Maintenant, je n’étais pas vraiment un grand fan du kit quand il est sorti pour la première fois. Je pensais que cela avait l’air trop choquant, et c’était assez différent de la fuite d’origine, qui me semblait beaucoup mieux. Mais le kit commence lentement à grandir sur moi. C’est vraiment unique, et ça n’a pas l’air aussi choquant qu’au début. Je ne suis pas encore complètement convaincu, mais qui sait ce que j’en penserai d’ici la fin de la saison.

C’est encore le début de la saison, mais le kit a déjà été porté trois fois dans trois compétitions différentes. Il a été porté lors du dernier match du Bayern, la victoire éclatante 5-1 contre Leverkusen. Il a également été porté lors d’une autre grande victoire contre Barcelone, et il a déjà un trophée à son nom, ayant été porté lors de la victoire de la DFL Supercup contre Dortmund.

Alors on y va ! Quel troisième kit avez-vous préféré jusqu’à présent ? Faites le nous savoir dans les commentaires!