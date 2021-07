Talkshoplive lève 6 millions de dollars, Popshop Live lève 20 millions de dollars alors que les achats en direct explosent

in

Les achats en direct explosent après que la pandémie a mis l’accent sur de nouvelles façons de magasiner, mêlant influenceurs et sens de la vente.

Popshop Live est une nouvelle startup qui a clôturé un cycle de financement de série A de 20 millions de dollars. Cela donne à la société d’expérience de magasinage en direct une valorisation d’environ 100 millions de dollars. Le cycle de financement a été dirigé par Benchmark, avec la participation de TQ Ventures (Andrew Marks, Schuster Tanger et la société de Scooter Braun), Mantis VC (le véhicule VC de The Chainsmokers), Access Industries et SV Angel – ainsi que d’anciens investisseurs en démarrage.

Popshop ne divulgue pas combien de vendeurs sont actuellement sur sa plate-forme, mais dit que le chiffre a bondi de 500% au cours des trois derniers mois. Les vendeurs sur Popshop Live voient une valeur brute de la marchandise de 500 000 $, 80% des clients revenant dans les 30 jours pour acheter à nouveau.

Popshop a été fondé par Danielle Li comme un moyen de se connecter aux acheteurs du millénaire et de la génération Z qui souhaitent une connexion plus personnelle avec l’équipement qu’ils achètent. L’ensemble du concept donne l’impression que QVC ou le Home Shopping Network rencontre TikTok. Vous n’aimez pas le produit que vous voyez ? Balayez vers la droite pour une nouvelle vidéo et un nouveau présentateur.

Les réseaux d’achat en ligne sont une nouvelle frontière pour les passionnés de commerce électronique éprouvés. Le commerce en direct a décollé dans des pays asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud. Popshop et Talkshoplive espèrent apporter cet attrait et vendre de l’endurance à l’Occident.

“Le commerce en direct n’est pas seulement une tendance en Chine et à travers la pandémie, c’est un phénomène émergent de plusieurs milliards de dollars dont la croissance s’accélère chaque jour”, a déclaré Matt Cohler de Benchmark. « Dan Dan a créé quelque chose de fondamentalement nouveau, illimité et puissant. Sa ténacité et son engagement envers sa vision de créer un marché de la culture sont singuliers.

Ce descripteur, « un marché pour la culture », est exactement la raison pour laquelle les achats en direct explosent.

Talkshoplive a également clôturé un tour de table de 6 millions de dollars. Cela donne à la plate-forme de commerce électronique basée à Los Angeles une valorisation de 75 millions de dollars. Des célébrités de tous les horizons ont adopté Talkshoplive pour se connecter avec leur public.

Paul McCartney, Garth Brooks, Trisha Yearwood, Dolly Parton, Alicia Keys, Meghan Trainor, Tim McGraw et Oprah Winfrey ne sont qu’une poignée de ces célébrités qui ont rejoint. Au premier semestre 2021, les ventes de l’entreprise Talkshoplive ont augmenté en moyenne de 85 % d’un mois à l’autre. La société affirme que ses ventes au premier trimestre 2021 ont augmenté de 440 % par rapport à l’année précédente (sans divulguer les chiffres réels).

Le contenu vidéo commercialisable créé sur des plateformes telles que Talkshoplive et Popshop Live pourrait également être l’avenir des produits dérivés de l’industrie musicale. Ce contenu peut être partagé et intégré sur plusieurs sites, y compris les plateformes de médias sociaux.