talkSPORT annonce la couverture de la Super League féminine

talkSPORT est sur le point de diffuser une couverture de la Super League féminine alors que le réseau renforce sa couverture du football national féminin après sa couverture des principaux matches internationaux féminins.

talkSPORT diffusera environ 20 matchs cette saison sur huit week-ends de renom sur talkSPORT et talkSPORT 2 et diffusera également la couverture de la Coupe continentale féminine.

Chelsea a remporté la Super League féminine la saison dernière et est à nouveau favorite pour le titre cette saison

L’équipe à travers la couverture comprend l’ancienne attaquante de Leeds Lucy Ward; ancien attaquant d’Arsenal, de Chelsea, de la Juventus et de l’Angleterre avec 50 sélections pour les Lionnes, Lianne Sanderson, ainsi que les commentateurs Nigel Adderley, Joe Shennan et Mark Wilson.

talkSPORT est également la seule station nationale avec une émission hebdomadaire de football féminin. Les auditeurs peuvent regarder Women’s Football Weekly le lundi à 19h sur talkSPORT 2 pour toutes les dernières nouvelles du football féminin.

Lianne Sanderson a déclaré : « La Super League féminine est l’une des ligues les plus compétitives, avec certaines des joueuses les plus célèbres au monde. J’espère que nous pourrons inspirer encore plus de fans à la WSL grâce à la couverture de talkSPORT.

Le chef de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré : « Depuis qu’elle est devenue une ligue entièrement professionnelle au cours de la saison 2018/2019, la Super League féminine n’a cessé de se renforcer et capte l’attention de nos auditeurs et fans de football à travers le pays. Notre couverture étendue du football féminin complétera notre offre de football existante de plus de 450 matchs cette saison pour les fans du réseau talkSPORT. »

La couverture commence avec Everton contre Man City depuis Goodison Park le samedi 4 septembre à 13h30 sur talkSPORT, suivi d’Arsenal contre Chelsea le dimanche 5 septembre à 12h30.

WSL EN DIRECT sur talkSPORT

Nos prochains commentaires sur la Super League féminine…

Everton contre Man City, samedi 4 septembre (13h30 KO) – talkSPORT

Arsenal contre Chelsea, dimanche 5 septembre (12h30 KO) – talkSPORT

Man United contre Chelsea, dimanche 26 septembre (12h30 KO) – talkSPORT 2

Arsenal contre Man City, dimanche 26 septembre (18:45 KO) – talkSPORT 2