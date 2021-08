talkSPORT bouleverse le calendrier alors qu’Andy Goldstein prend les rênes de Drive et Jamie O’Hara se rend au Sports Bar

talkSPORT modifie son programme cette saison pour maximiser la perspicacité et le divertissement des auditeurs.

Andy Goldstein prend la relève en tant que présentateur principal de talkSPORT Drive, apportant son esprit et son humour de marque quatre fois par semaine aux côtés d’une combinaison à l’antenne de Darren Gough et Darren Bent.

Pendant ce temps, Adrian Durham devient le principal présentateur de football en direct de talkSPORT à travers la couverture de la Premier League et de l’EFL, alors que la station étend sa couverture à tous les clubs anglais pour refléter sa passion pour le football anglais dans toutes les divisions.

Andy Goldstein est votre nouvel hôte de Drive

Le format d’hôte divisé sur Drive fait suite au succès du talkSPORT Breakfast primé à deux reprises, qui a remporté le prix du meilleur Speech Breakfast Show à l’ARIAS, et de Laura Woods qui a remporté le prix de la présentatrice de l’année aux Sports Journalism Awards.

Le nouveau format voit Laura et Ally McCoist organiser le petit-déjeuner du lundi au mercredi avec Alan Brazil à la présidence les jeudis et vendredis et un aperçu de l’intérieur de la Premier League de Troy Deeney et Andros Townsend tout au long de la semaine.

Renforçant davantage l’équipe du petit-déjeuner, Darren Gough rejoindra Thursday Breakfast pour en faire un petit-déjeuner de légendes aux côtés d’Alan Brazil et d’Ally McCoist. Gough diffusera également trois émissions talkSPORT Drive par semaine.

Pendant ce temps, Jamie O’Hara assumera le rôle principal du Sports Bar qui mettra en vedette plus d’apparitions d’habitués de talkSPORT, dont Gabby Agbonlahor, Courtney Sweetman-Kirk et Lianne Sanderson.

Jamie O’Hara devra désormais contrôler Jason Cundy

Les auditeurs peuvent toujours discuter avec Andy Goldstein au Sports Bar le lundi où il continuera à animer l’émission pour laquelle il est célèbre.

Hugh Woozencroft présidera les jeudis et vendredis soirs pour le coup d’envoi et le compte à rebours GameDay.

Le chef de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré : « Nous changeons le calendrier de talkSPORT avec une nouvelle formation qui nous permettra de partager notre distribution de stars dans notre programmation primée pour la garder fraîche, perspicace et divertissante tout en faisant la promotion croisée de notre talent et de notre production.

«Andy Goldstein est un présentateur brillant, vif et super talentueux, qui apportera du plaisir à Drive. J’imagine que Gough et Bent devront être à l’affût; il n’y aura pas un instant de repos ! Ayant été un présentateur extrêmement populaire du Sports Bar, Goldstein présentera un spectacle Drive différent.

« De plus, le petit-déjeuner s’agrandit avec le légendaire Darren Gough rejoignant Alan Brazil et Ally McCoist, faisant du jeudi un véritable petit-déjeuner de légendes.

« Jamie O’Hara joue le rôle principal dans un bar sportif suralimenté, prenant les appels des fans de football, du mardi au jeudi. O’Hara n’est jamais timide avec une opinion et, aux côtés du résident Jason Cundy, ils offriront un aperçu unique des vestiaires et des verdicts accablants. Il devrait être accompagné d’un avertissement sanitaire.

Andy Goldstein a dit : « Accueillir le Sports Bar a été incroyable et je suis fier d’avoir eu un groupe d’auditeurs aussi brillants, fidèles et bien informés avec qui partager le voyage. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de me lancer dans talkSPORT Drive et j’ai hâte de vous accueillir tous alors que nous progressons ensemble avec les plus grandes nouvelles sportives, les meilleurs invités et l’habituel indice d’octane élevé, l’hilarité et la perspicacité. J’ai hâte de prendre quelques-uns des meilleurs appelants du Sports Bar à Drive, mais évidemment en laissant les crasses derrière vous… vous savez qui vous êtes !

Jamie O’Hara a déclaré : “Les Sports Bar est la destination de fin de soirée pour les amateurs de sport. J’ai hâte de diriger la série et d’aborder toutes les grandes nouvelles, les mouvements et les opinions avec les fans.

L’horaire du petit-déjeuner talkSPORT

Lundi: Laura Woods et Ally McCoist

Mardi: Laura Woods et Ally McCoist

Mercredi: Laura Woods et Ally McCoist

jeudi: Alan Brazil et ses amis

Vendredi: Alan Brazil, Ally McCoist et Darren Gough

Calendrier talkSPORT Drive

Lundi: Adrian Durham et Darren Gough

Mardi: Andy Goldstein et Darren Gough

Mercredi: Andy Goldstein et Darren Gough

Jeudi: Andy Goldstein et Darren Bent

Vendredi: Andy Goldstein et Darren Bent

horaire du bar des sports talkSPORT

Lundi: Andy Goldstein et Jason Cundy

Mardi: Jamie O’Hara et Jason Cundy

Mercredi: Jamie O’Hara et Jason Cundy

Jeudi: Jamie O’Hara et Jason Cundy

Vendredi: Adam Catterall