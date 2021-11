talkSPORT diffusera en exclusivité la série de tests Inde contre Nouvelle-Zélande

talkSPORT étend sa couverture internationale de cricket pour diffuser exclusivement la série Test de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande alors que le réseau approfondit son partenariat avec le cricket indien.

Les deux séries de tests commencent le jeudi 25 novembre et c’est la première fois que les deux parties se rencontrent au format depuis la finale du championnat du monde de tests ICC à Southampton en juin, avec une couverture complète sur la chaîne sportive en direct, talkSPORT 2.

La dernière fois que la Nouvelle-Zélande et l’Inde se sont rencontrées, c’était la victoire des Kiwis lors de la finale du Championnat du monde de test ICC en juin.

Ravindra Jadeja peut-il faire des dégâts avec la batte et le ballon pour l’Inde ?

L’équipe talkSPORT comprend Steve Harmison, double vainqueur d’England Ashes, l’ancien joueur de cricket anglais Gareth Batty, l’ancien joueur de cricket de la Premier League indienne Abhishek Jhunjhunwala, le rédacteur en chef de talkSPORT Cricket Jon Norman et les diffuseurs de cricket Jarrod Kimber et Neil Manthorp.

Le directeur de talkSPORT Lee Clayton a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre couverture internationale de cricket à la suite de notre sortie primée des tournées à l’étranger de l’Angleterre. Il y a une grande base de fans pour ces équipes au Royaume-Uni et l’équipe de talkSPORT fournira tous les aperçus, réactions, actions en direct et analyses de la série.

Steve Harmison de talkSPORT a déclaré: «Juste entre la Coupe du monde T20 et The Ashes, cette série est une affaire inachevée et promet de produire du cricket de haut niveau entre deux des meilleures équipes du monde. Chaque série impliquant l’Inde est un événement et ce doit être la meilleure équipe néo-zélandaise de l’histoire. Nous serons là pour toute la perspicacité et l’analyse des auditeurs.

Kane Williamson sera la clé, comme toujours, pour la Nouvelle-Zélande

Les auditeurs peuvent également obtenir du contenu supplémentaire de la série à partir du podcast quotidien Follow On de talkSPORT, ainsi que de l’émission Cricket Collective de talkSPORT 2 sur talkSPORT 2 qui est diffusée tous les mardis.

Pour suivre l’action, téléchargez l’application talkSPORT, réglez à nouveau votre radio DAB, écoutez sur talkSPORT.com ou dites à votre haut-parleur intelligent de « jouer à talkSPORT 2 ».

Agencements

Premier test : 25-29 novembre (4h30 GMT)

Deuxième test : 3-7 décembre (4h30 GMT)

