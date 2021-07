talkSPORT diffusera en exclusivité Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 après une couverture en direct de Joe Joyce contre Carlos Takam le 24 juillet

in

talkSPORT va diffuser les droits audio exclusifs de Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 le samedi 24 juillet au T-Mobile Arena de Las Vegas.

La préparation de la trilogie de combat très attendue comprendra 20 heures de couverture de boxe sur le réseau pour la Fight Week de la station, avec des émissions quotidiennes sur tout le réseau, le populaire podcast Fight Night et une nouvelle émission YouTube avec toute l’accumulation et la réaction.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois

Dans la nuit, talkSPORT diffusera 10 heures de couverture ininterrompue de 20h à 6h GMT, y compris toute la préparation, l’action en direct et l’analyse post-combat suite à la conclusion du premier Test Match du Lions Tour, qui est également exclusivement sur talkSPORT de 17h.

L’équipe de boxe des poids lourds de talkSPORT comprend le double champion du monde des poids lourds Tim Witherspoon, le commentateur Andy Clarke, ainsi que les présentateurs de Fight Night Gareth A Davies et Adam Catterall, qui seront là pour apporter aux auditeurs tout le drame jusqu’au petit matin, avec une retransmission à 9h30 dans le cadre d’un petit-déjeuner spécial boxe pour que les fans puissent suivre toute l’action.

Le réseau diffusera également l’étape britannique avec le projet de loi du Britannique Joe Joyce contre Carlos Takam le samedi 24 juillet à Londres, dans le cadre de la couverture de la Fight Week.

Wilder a conservé le titre WBC lors de son tirage au sort controversé avec Fury pour la première fois

Tyson Fury a dit : « Las Vegas est la patrie du« Gypsy King », mais si Wilder veut revenir pour plus, il va se faire aplatir.

“Connectez-vous à talkSPORT pour entendre le ‘Gypsy King’ finir le travail une fois pour toutes.”

Le promoteur Frank Warren a déclaré : «Les fans du monde entier se connecteront pour Fight Week sur talkSPORT, pour diriger le chat de boxe et toute l’action en direct.

“Ce sera un autre classique absolu et je reste confiant que Tyson l’emportera à nouveau et nous pouvons, espérons-le, espérer un combat incontesté à l’avenir.”

Fury a terrassé Wilder à deux reprises et l’a arrêté au septième tour de leur match revanche

Le contrôleur radio national talkSPORT, Liam Fisher, a déclaré : “Juillet s’annonce comme un mois majeur pour le sport sur talkSPORT de la fin des affaires de l’Euro au début des Lions Tests plus The Open, World Matchplay Darts et Fight Week, avant la reprise de la saison de Premier League en août.

“Les auditeurs de talkSPORT adorent la boxe et cette revanche des poids lourds attirera une grande foule d’auditeurs tôt le matin au Royaume-Uni et combattra les fans à travers toute l’accumulation et la réaction de Fight Week.”

Les auditeurs peuvent se connecter sur talkSPORT.com, via l’application, les appareils d’écoute connectés, via la radio numérique DAB ou sur 1089 ou 1053 AM. La couverture commence à partir de 20h GMT le 24 juillet avec toute la préparation du combat.