talkSPORT diffusera pour la première fois la série des nations d’automne du rugby avec des tests en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud à venir

À partir du 30 octobre, talkSPORT diffusera la série des nations d’automne du rugby pour la première fois sur le réseau. La couverture comprendra 50 matchs exclusifs à diffuser au cours des trois prochaines années, avec une équipe de rugby talentueux.

Les nouveaux droits audio font suite à la couverture par talkSPORT de la tournée des Lions cet été, alors que les joueurs retournent dans leurs pays spécifiques pour participer aux internationaux qui se déroulent au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie.

Murrayfield est l’endroit où l’action commence – et talkSPORT en sera le cœur

L’équipe d’Angleterre aura une sensation différente dans ces matchs, avec l’entraîneur-chef Eddie Jones éliminant certains joueurs influents

Sur les 16 matchs commentés en direct cet automne, la couverture sera assurée par une équipe de première classe qui a amassé près de 400 sélections à elles deux, dont l’ancien attaquant anglais Ben Kay, l’internationale anglaise Rachel Burford, deuxième meilleur buteur d’essais du Pays de Galles. , George North et le meilleur marqueur de tous les temps d’Écosse, Chris Patterson MBE.

Ils seront aux côtés des présentateurs Hugh Woozencroft, Craig Doyle, Tim Cocker et Shebahn Aherne avec des commentaires en direct d’Andrew Mckenna de talkSPORT, de l’ancien commentateur de Channel 4 Rugby, de Miles Harrison, d’Alfie Reynolds, de Russel Hargreaves et de Stuart McFarlane.

Smith a joué en juillet pour l’Angleterre et entre dans l’équipe d’automne aux frais de George Ford

Il y aura beaucoup de contenu sur mesure tout au long du mois pour que tous les fans de rugby puissent en profiter. En plus des matchs commentés en direct, des aperçus détaillés seront disponibles sur les émissions phares de talkSPORT, ainsi que du contenu YouTube, adapté au tournoi, ainsi que des articles et des blogs informatifs et intéressants sur le site Web de talkSPORT.

Le responsable de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré : « talkSPORT a de solides références dans le rugby et nous sommes ravis d’étendre notre couverture à travers la série des nations d’automne. En tant que réseau, nous sommes alimentés par les fans, et notre équipe expérimentée d’anciens internationaux et de commentateurs de rugby de première classe apportera aux supporters toutes les informations, analyses et réactions tout au long d’un mois d’action fascinant.

L’emblématique Haka de Nouvelle-Zélande sera entendu sur les ondes de talkSPORT lorsqu’ils affronteront le Pays de Galles le 30 octobre

Le PDG de Six Nations Rugby, Ben Morel a déclaré : « Nous sommes impatients de lancer ce partenariat avec talkSPORT. Ils ont des références primées dans la couverture du sport en direct et nous sommes vraiment impatients d’entendre leur couverture. »

Le spécialiste de talkSPORT Ben Kay a ajouté : « Je suis ravi de faire partie de notre équipe de rugby des nations d’automne sur talkSPORT. le rugby. »

Branchez-vous sur toute la couverture en direct des Nations d’automne par talkSPORT à partir du 30 octobre avec l’Écosse contre les Tonga à Murrayfield sur talkSPORT 2 à 14h30, suivi du Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande à 17h15. Écoutez via 1089 ou 1053 AM, DAB, en ligne ou via l’application.