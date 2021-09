talkSPORT diffusera une couverture de boxe plus exclusive grâce à un nouvel accord avec Boxxer

talkSPORT diffusera en exclusivité les commentaires de Chris Eubank Jr poursuivant sa route vers la lutte pour le titre mondial contre Anatoli Muratov de The SSE Arena, Wembley samedi, après avoir conclu un accord avec Boxxer.

Dans le cadre de l’accord de trois combats, le réseau a également les droits exclusifs de diffuser le retour de l’ancien champion britannique Lewis Ritson depuis l’Utilita Arena Newcastle le samedi 16 octobre.

GETTY

La mission d’Eubank Jr de remporter un titre mondial sera diffusée en direct sur talkSPORT avec son prochain adversaire étant l’Allemand Muratov

Adam Catterall animera la couverture Fight Night de talkSPORT apportant toute la meilleure accumulation, le combat lui-même et toutes les réactions et analyses au bord du ring. Il sera aux côtés de l’ancien poids coq britannique Spencer Oliver et du journaliste Gareth A Davies samedi avec les deux combattants faisant leurs promenades sur le ring vers 22 heures. Ces deux nuits de couverture de boxe en sandwich parlent du commentaire exclusif de Deontay Wilder contre Tyson Fury le samedi 9 octobre pour le titre WBC World Heavyweight.

Le chef de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré : « Les auditeurs de talkSPORT adorent la boxe, et ces deux combats capteront l’attention des fans. L’équipe à élimination directe de talkSPORT sera aux premières loges pour toute la préparation d’avant-combat, l’action en direct et toutes les analyses d’après-combat au cours de trois samedis explosifs.

Chris Eubank Jr a déclaré: «TalkSPORT est la maison des fans de sport et offre toujours une couverture massive des combats. L’adversaire a peut-être changé mais la mission reste la même.

Le PDG de Boxxer, Ben Shalom, a déclaré: «Le public de News UK et de talkSPORT est énorme et nous leur avons parlé de l’amélioration et de la croissance de la couverture et de l’attrait du sport. Nous attendons avec impatience une longue relation et apporterons plus d’accès, de talent et de contenu à leur public dédié à la boxe. »

Branchez-vous sur talkSPORT via DAB, en ligne, par haut-parleur intelligent, via l’application ou sur 1089 ou 1053 AM. L’action undercard commence à 19h sur talkSPORT 2, avant de passer à talkSPORT à 21h pour l’événement principal.