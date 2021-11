talkSPORT et PDC concluent un nouvel accord de diffusion de deux ans

talkSPORT poursuivra sa couverture présélectionnée des événements PDC pendant au moins les deux prochaines années dans le cadre d’un nouvel accord de diffusion.

L’accord verra talkSPORT 2 continuer à commenter en direct le championnat du monde de fléchettes William Hill et le match mondial de Betfred pendant les deux prochaines années.

. – .

La défense de Price de son titre PDC sera en direct et exclusive sur talkSPORT en décembre

En outre, talkSPORT fournira des mises à jour sur d’autres événements télévisés PDC, notamment le Grand Slam of Darts et le World Grand Prix.

talkSPORT 2 a déjà diffusé une couverture présélectionnée du Championnat du monde de fléchettes au cours des quatre dernières années ainsi que du World Matchplay en 2018 et 2021.

« Les commentaires en direct de talkSPORT se sont avérés extrêmement populaires ces dernières années et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec eux jusqu’en 2023 », a déclaré Matt Porter, directeur général de PDC.

« Cette couverture exclusive élargira encore plus la portée des événements PDC, y compris le championnat du monde de fléchettes William Hill et Betfred World Matchplay, pendant une période passionnante pour le sport. »

Le chef de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré : « Les fléchettes sont un événement emblématique et sont extrêmement populaires auprès de sa fidèle légion de fans. Chez talkSPORT, tout ce que nous faisons est alimenté par les fans et notre couverture de ces événements PDC de première classe capturera tout le drame de l’oche et l’atmosphère légendaire de la salle.

Le championnat du monde de fléchettes William Hill 2021/22 se déroulera du 15 décembre au 3 janvier à l’Alexandra Palace de Londres, avec un field de 96 joueurs qui joueront pour remporter le trophée Sid Waddell et 2,5 millions de livres sterling de prix.

Le Betfred World Matchplay 2022 aura lieu du 16 au 24 juillet aux Winter Gardens de Blackpool, alors que 32 joueurs s’affronteront pour remporter le trophée Phil Taylor.

Les fans peuvent écouter talkSPORT 2 sur la radio DAB, en ligne sur talkSPORT.com, via l’application talkSPORT, ou en disant à leur haut-parleur intelligent de « jouer à talkSPORT 2 ».

Pour plus de détails sur talkSPORT, veuillez visiter talkSPORT.com ou suivre @talkSPORT2 sur Twitter.

James Maddison – dites à vos coéquipiers que les fléchettes sont de retour sur talkSPORT !