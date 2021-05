talkSPORT remporte les droits exclusifs de diffusion en Afrique du Sud cet été

talkSPORT devrait offrir plus de 150 heures de couverture exclusive des Lions sur le réseau talkSPORT pour le prochain Lions Tour d’Afrique du Sud alors que les meilleurs de Grande-Bretagne et d’Irlande affronteront les champions du monde.

Parallèlement aux commentaires de chaque match des Lions, y compris les trois séries de tests, talkSPORT fournira des aperçus, des analyses d’après-match, des appels téléphoniques et apportera toute la couleur de l’Afrique du Sud aux supporters du Royaume-Uni.

Une tournée des Lions est l’un des spectacles les plus passionnants du sport

Warren Gatland mènera à nouveau les Lions au combat

Le réseau talkSPORT diffusera des aperçus sur mesure avant tous les tests, un programme quotidien Lions Diary sur talkSPORT 2 tout au long de la visite et la programmation de podcast de la tournée via l’application talkSPORT et les sites de streaming audio, ainsi que du contenu YouTube sur mesure.

Tous les échauffements et tests seront diffusés sur talkSPORT et talkSPORT 2 à l’audience du réseau de plus de trois millions d’auditeurs.

Des commentaires complets avec une programmation de préparation et une analyse d’après-match, y compris la possibilité pour les fans de rugby de s’exprimer et d’interagir avec notre meilleure équipe d’experts, seront diffusés sur talkSPORT et talkSPORT 2.

L’équipe de commentaires de talkSPORT comprend l’ancien ailier irlandais Tommy Bowe, l’ancien Springbok Bryan Habana, le vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre Ben Kay et la légende des Lions Sir Ian McGeechan. La couverture sera présentée par Craig Doyle, Hannah Wilkes et Tim Cocker avec Andrew McKenna comme commentateur.

Dates de la tournée des Lions et couverture de talkSPORT

Tous les matchs seront diffusés en exclusivité sur le réseau talkSPORT …

26 juin (15h, heure du Royaume-Uni): Lions britanniques et irlandais contre Japon – talkSPORT 2

3 juillet (17h, heure du Royaume-Uni): Lions britanniques et irlandais contre DHL Stormers – talkSPORT 2

7 juillet (19h, heure du Royaume-Uni): Lions britanniques et irlandais contre SA ‘Invitational’ – talkSPORT 2

10 juillet (17h, heure du Royaume-Uni): Lions britanniques et irlandais contre Cell C Sharks – talkSPORT 2

14 juillet (19h, heure du Royaume-Uni): Lions britanniques et irlandais contre l’équipe “ A ” d’Afrique du Sud – talkSPORT

17 juillet (17h, heure du Royaume-Uni): Lions britanniques et irlandais contre Vodacom Bulls – talkSPORT

24 juillet (1er test) (17h, heure du Royaume-Uni): Springboks contre British & Irish Lions – talkSPORT

31 juillet (2e test) (17h, heure du Royaume-Uni): Springboks contre British & Irish Lions – talkSPORT

7 août (3e test) (17h, heure du Royaume-Uni): Springboks contre British & Irish Lions – talkSPORT

Responsable de talkSPORT, Lee Clayton a déclaré: «Les Lions sont un événement d’élite de classe mondiale et ont été le discours des fans de rugby tout l’hiver. Nous avons un été sportif exceptionnel sur le réseau talkSPORT avec chaque match des Euros et Jose Mourinho rejoignant la station; commentaire complet de The Open et maintenant The Lions, où talkSPORT sera sur le terrain pour apporter toute la perspicacité, l’action et la réaction de l’Afrique du Sud à nos auditeurs engagés et informés. »

Le directeur commercial des Lions, Tom Halsey, a commenté: «TalkSPORT est l’un des meilleurs du secteur en matière de diffusion de sports en direct, nous sommes donc ravis de les accueillir pour une troisième tournée consécutive. Les partisans des Lions vont adorer la couverture de leur équipe stellaire. »

Le vainqueur sud-africain de la Coupe du monde Bryan Habana fera partie de l’équipe talkSPORT

Bryan Habana a déclaré: «Il s’agit d’une tournée des Lions très attendue et la couverture de talkSPORT donnera vie à toute la tournée pour les fans – je suis ravi de rejoindre l’équipe. Il promet d’être un concours de première classe rempli de drames et captivera l’imagination des amateurs de sport à travers le Royaume-Uni et l’Irlande.

Ben Kay a déclaré: «Je suis ravi de retrouver l’équipe de talkSPORT pour une autre tournée des Lions britanniques et irlandais. L’Afrique du Sud est un adversaire phénoménal et ce concours sera une grande occasion pour tous les fans de rugby. J’ai vraiment hâte de présenter tout le drame de la tournée à talkSPORT. »