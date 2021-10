Talleres attaque l’Atlético et talonne River Plate

10/12/2021 à 05:31 CEST

. / Buenos Aires

Ateliers s’est réveillé en deuxième mi-temps, battre l’Atlético de Tucumán (2-0) et reste à un point du leader, River Plate, tandis que Indépendant a été sauvé d’une défaite assurée contre Gymnastique de La Plata (1-1) à l’issue de la 15e journée du tournoi argentin. Les 50% de la capacité totale déterminée par le gouvernement national comme maximum pour le retour des supporters sont toujours en vigueur.

Après une première mi-temps sans dominance nette, Talleres a exploité un corner en seconde mi-temps qui a permis au défenseur, Nahuel Tenaglia enfoncez la tête et marquez. Enfin, l’attaquant Michel Santos reçoit un ballon d’une contre-attaque qui lui a permis de se définir individuellement face au gardien de l’Atlético et d’assurer la victoire de son équipe.

Milieu de terrain de gymnastique, Johan Carbonero a marqué le premier but du match vers la fin de la première mi-temps, cependant, au cours de la troisième minute de prolongation, les défenses se sont relâchées, permettant au Rojo d’avancer, Silvio Romero recevoir un centre et marquer un match nul confortable. Au cours de la seconde mi-temps, le ‘Lobo’ a dominé le ballon mais n’a pas généré suffisamment d’arrivées dans la surface d’Independiente qui, malgré le fait de jouer à domicile, n’a pas réussi à percer les défenses de l’équipe de Nestor Gorosito. Avec ce résultat, le club d’Avellaneda compte trois matchs sans victoire et reste en septième position du classement avec 23 points.

La réunion qui a commencé la journée de ce lundi était celle de Arsenal qui a fait match nul 0-0 avec Godoy Cruz jouer à l’extérieur au stade Julio Humberto Grondona. Bien que Godoy Cruz reste invaincu sans défaites, cette égalité le laisse à la neuvième place avec 22 points, tandis qu’Arsenal chute à la dernière position du tableau. D’un autre côté, un jeu qui avait des buts était celui de Côlon contre San Lorenzo, jouant en tant que visiteur l’équipe de Santa Fe gagnée par 1-2 grâce aux pots-de-vin. Sabalero a profité d’un coup franc adverse pour en faire un jeu d’un tir au centre de la surface rivale, où le défenseur Paolo Goltz était prêt à attaquer de la tête et à ouvrir le score dans les dernières minutes de la première mi-temps. Pour la seconde mi-temps, un autre défenseur de Colón, Eric Meza, a trouvé un ballon sans propriétaire après une contre-attaque ratée de San Lorenzo, terminant aux trois quarts du terrain pour placer le ballon dans le coin gauche. L’équipe de Paolo Montero a réussi à réduire à une demi-heure avec un but du milieu de terrain, Agustín Martegani mais n’a pas eu le temps pour plus. De cette façon, Colón a fait un espace à la huitième place avec 23 points et San Lorenzo descend à la dix-huitième place avec 17 points.

Pour le 16e jour de la semaine prochaine, River cherchera à s’éloigner de Talleres, qui est sur ses talons, lorsqu’il affrontera San Lorenzo à domicile. En attendant, Estudiantes tentera de se rapprocher des deux autres après leur visite à Défense et Justice vendredi prochain.