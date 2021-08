Talleres bat Estudiantes en fin de journée et mène avec Lanús

31/08/2021 à 6h20 CEST

. / Buenos Aires

Talleres de Córdoba a battu Estudiantes de La Plata lundi 2-0 à la fin de la neuvième journée de la Ligue argentine et a atteint Lanús en tête, qui a battu dimanche Aldosivi par 2-3. Les étudiants, qui en cas de victoire auraient également assumé la direction, ont terminé sixième avec 16 points, trois de moins que Talleres et Lanús.

L’équipe de La Plata a commencé sur le tableau d’affichage par un but contre son camp de son gardien Mariano Andujar à 27 minutes. Il l’a marqué 2-0 Carlos Auzqui à 61 minutes. El Pincha avait plus de possession et était plus offensif, mais le Cordouan a défendu l’avantage avec autorité et est resté leader avec Lanús avec 19 points.

Independiente, qui a battu Colón 3-0 samedi, est troisième avec 18 points et le quatrième est River Plate, qui a remporté ce lundi une terrible victoire 2-1 contre Sarmiento grâce à un but d’Enzo Pérez à la 90e minute de la rencontre. Gabriel Alanís a marqué pour Sarmiento à 11 minutes, le Colombien Jorge Carrascal a converti le match nul à 33 et Pérez a donné la victoire à Millionaire dans l’un des derniers jeux lorsque le local avait dix hommes pour l’expulsion du défenseur Brian Salvareschi. River Plate, qui a disputé ce match avec plusieurs défaites dues à des citations pour la fenêtre FIFA, a terminé quatrième avec 17 points, deux de moins que les leaders.

Ce lundi a également célébré San Lorenzo de Almagro, qui, avec des buts du Colombien Cristian Zapata, Nicolás ‘Uvita’ Fernández et Franco Di Santo, sur penalty, a battu Patronato 3-0. L’équipe azulgrana s’est classée seizième avec onze points, un de moins que son rival. De plus, l’Atlético Tucumán a battu les Old Boys de Newell 1-2 et Unión a battu les Argentinos Juniors 1-0, menés par Gabriel Milito. Les tucumanos ont prévalu avec des buts de Franco Mussis et Augusto Lotti et pour le Rosario Ignacio Scocco escompté. Ce résultat laisse Newell’s avec onze points et l’Atlético Tucumán avec 14. Le triomphe d’Unión est dû à un penalty de Nicolás Cordero juste au début du match. Grâce à cette victoire, Unión a atteint douze points et a égalé les Argentinos.

Le Racing Club, cinquième avec 16, a fait match nul 0-0 dimanche à La Bombonera avec Boca Juniors.