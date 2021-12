Talleres bat Godoy Cruz et la Coupe d’Argentine se jouera contre Boca Juniors

02/12/2021 à 05:08 CET

. / Buenos Aires

Avec un penalty du Colombien Diego Valoyes, Talleres de Córdoba bat Godoy Cruz 1-0 et scellé son passeport pour la finale de la Coupe d’Argentine où définira le titre contre Boca Juniors. L’équipe de Cordoue s’est imposée grâce au but du milieu de terrain offensif colombien lors d’une demi-finale disputée au stade Juan Gilberto Funes de la ville de San Luis.

Talleres de Córdoba, qui est également deuxième derrière le champion River Plate dans le tournoi local, cherchera à couronner cette grande saison 2021 avec le titre de la Coupe d’Argentine mercredi prochain sous la direction de l’entraîneur uruguayen Alexander ‘Cacique’ Medina. Le club cordouan cherchera, dans cette finale qui se jouera dans une semaine au stade Madre de Cities à Santiago del Estero, à ajouter à ses vitrines le troisième titre officiel en 108 ans d’histoire après la Brotherhood Cup 1977 et la Conmebol 1999 Tasse.

Son rival sera Boca Juniors qui atteint cette finale pressée de remporter la Coupe d’Argentine après le triomphe de son éternel rival, River Plate, dans le tournoi local. Ceux dirigés par Sebastián Battaglia viseront la couronne numéro 71 dans l’histoire de « Xeneize » et la quatrième Coupe d’Argentine après celles obtenues en 1969, 2011-12 et 2014-15.

Il s’agit de la dixième édition de ce tournoi qui, en plus des trois titres de Boca, accumule trois autres de River (2015-16, 2016-17, 2018-19) et un de Rosario Central (2017-18), Arsenal (2012- 13 ) et Huracán (2013-14), à l’exception du fait que la version de 1970 est restée sans définition.

En plus du titre, le gagnant obtiendra le passeport direct pour la phase de groupes de la Copa Libertadores, un objectif que les deux champions 2021 ont atteint jusqu’à présent : River Plate et Colón de Santa Fe, ajoutés à Vélez Sarsfield pour la position dans le tableau annuel. L’Argentine contribuera cinq places directes à la phase de groupes des Libertadores 2022 et une place supplémentaire dans la deuxième phase du classement, tandis que six autres clubs atteindront leur passeport pour la Sudamericana l’année prochaine.