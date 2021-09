Talleres et Lanús restent leaders tandis que Boca Juniors regagne du terrain

in

09/06/2021 à 05:24 CEST

.

Talleres de Córdoba, qui a égalé sans but avec Patronato à Paraná, et Lanús, qui a fait match nul 1-1 avec Sarmiento de Junín, sont restés leaders après avoir disputé presque tout le dixième tour de la Ligue argentine.

De cette façon, Talleres et Lanús continuent en tête du classement avec 20 unités avec un point d’avance sur Independiente et deux sur River Plate, qui a animé un match nul 1-1 classique lors du dernier match de la journée dimanche.

Boca Juniors, quant à lui, a remporté une belle victoire samedi en tant que visiteur contre Rosario Central par 1-2, San Lorenzo a égalisé 1-1 samedi également à domicile contre Plantese, tandis que Racing Club et Banfield n’ont pas réussi à sortir de zéro ce dimanche.

ATELIERS ET LANÚS NE SONT PAS AU TOP

Malgré les nuls respectifs qu’ils ont enregistrés lors de cette dixième journée, Talleres de Córdoba et Lanús continuent en tête du classement avec 20 unités chacun.

Talleres de Córdoba ce dimanche, il a combattu à Paraná contre le conseil d’administration mais malgré s’être retrouvé avec deux autres joueurs en raison des expulsions de Sergio Ojeda et Matías Pardo, il a dû se contenter d’un point produit d’égalité sans buts.

Lanús, quant à lui, a subi un match nul angoissant samedi contre le temps de Sarmiento de Junín à la 94e minute. José Sand, buteur avec 10 buts, a ouvert le score et Gabriel Alanís a établi le match nul dans le dernier souffle du match.

BOCA GAGNANT DE NOUVEAU DEVANT ROSARIO EN TANT QUE VISITEUR APRÈS 15 ANS

Le nouveau Boca Juniors dirigé par Sebastián Battaglia a remporté sa troisième victoire en quatre apparitions (le reste était un match nul et vierge avec le Racing Club) en battant Rosario Central par 1-2 au stade “Gigante de Arroyito”.

Ce résultat a mis fin à une série de 15 ans sans victoire pour le ‘Xeneize’ en tant que visiteur contre Rosario Central et, en plus, lui a permis de remonter au classement à la neuvième place avec 14 points à six des leaders.

Luis Vázquez et un but contre son camp de Fernando Torrent à la 89e minute ont permis à Boca d’annuler un résultat qui avait mal commencé avec le but de Gastón Ávila pour l’hôte.

ASSIETTE RIVIÈRE ET INDÉPENDANTE SIGNE UNE CRAVATE CLASSIQUE

Le dernier duel de ce dimanche s’est soldé par un match nul 1-1 entre River Plate et Independiente, un résultat qui a laissé les deux dans l’expectative derrière les deux leaders du tournoi.

Fabricio Bustos a ouvert le score pour ‘Rojo’ dans la première étape, puis Braian Romero a établi l’égalité définitive dans le score.

Après ce résultat, Independiente ajoute 19 points et River 18 dans la dispute pour un titre qui se rapproche du milieu de la compétition.

LA COURSE A GARDE SA CLTURE INVICTA MAIS N’A PAS PU BATTRE BANFIELD

Bien que le Racing Club ait réussi à garder sa clôture invaincue une fois avec une nuit extraordinaire de son gardien Gastón ‘Chila’ Gómez, il n’a pas pu marquer et a terminé avec un nul à zéro avec Banfield à domicile.

Malgré l’absence de Gabriel Arias, le Racing a réussi à prolonger jusqu’à 472 minutes sans encaisser de but et n’a reçu qu’une présentation sur dix, démontrant une nouvelle fois sa solidité défensive.

Cependant, les huit buts inscrits à peine montrent aussi la difficulté à se convertir qui a conduit à ce match nul et vierge à domicile avec le ‘Drill’.

SAN LORENZO N’A PAS PU DÉCOLLER AVANT PLATENSE

Après être sorti perdant lors de la dernière journée avec la victoire contre Patronato (3-0), San Lorenzo n’a pas pu prolonger sa séquence ce samedi et a fait match nul 1-1 avec Platense en visite.

Franco Di Santo a ouvert le score à la 61e minute, mais à peine six minutes plus tard, Brian Mansilla a égalisé pour le “Squid” déterminant la répartition des points.

Avec cette unité, le ‘Cyclone’ est resté à 12 unités, tandis que Platense en ajoute 10 dans la zone inférieure du classement.