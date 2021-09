Talleres gagne et mène avec Lanús ; Boca s’attache et s’éloigne du haut

15/09/2021 à 6h06 CEST

. / Buenos Aires

Talleres de Córdoba a battu Platense 2-1 mardi et est devenu le leader de la Ligue argentine avec Lanús, et Boca Juniors a fait match nul 0-0 avec Défense et Justice et était à huit points du sommet lorsque la 11e journée s’est jouée partiellement, qui se termine mercredi. Héctor Fértoli ouvrait le score à la 46e minute et Platense égalisait quatre minutes plus tard grâce à Augusto Schott. Peu de temps après, à 59 minutes, Carlos Auzqui a marqué le 2-1 qui a donné à Talleres la victoire nécessaire pour atteindre Lanús en tête du classement. Talleres et El Garnate mènent avec 23 points, suivis d’Independiente, qui en a 19 et a perdu contre Lanús 0-1 lundi. River Plate, quatrième avec 18 unités, jouera ce mercredi contre les Old Boys de Newell. Le Racing Club, également cinquième avec 18 points, a fait match nul 1-1 avec San Lorenzo lundi.

Boca Juniors, qui aurait pu atteindre 17 entiers, a égalé Défense et Justice ce mardi sans but dans la Bombonera et a terminé neuvième avec 15, un de plus que son rival. De plus, ce mardi, deux autres matchs ont été joués. Le champion actuel Colón de Santa Fe a fait match nul 0-0 avec Arsenal, le dernier du classement (maintenant avec huit points) et atteint 16. Le centre de Cordoue bat l’Atlético Tucumán 2-0 avec un doublé de Lucas Melano, entré à la 65e minute. C’était le premier match de Sergio Rondina en tant qu’entraîneur du Central Córdoba, qui avec la victoire était vingt et unième avec onze points. L’Atlético Tucumán est cinquième avec 15 points.

La onzième journée se terminera ce mercredi avec quatre matchs : Unión-Estudiantes, Argentinos-Patronato, Banfield-Rosario Central et Newell’s-River Plate.