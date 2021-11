Talleres perd contre Gimnasia et ouvre la voie au titre pour River Plate

24/11/2021 à 04:25 CET

. / Buenos Aires

La gymnastique et l’escrime de La Plata battent Talleres de Córdoba 5-2 ce mardi, un résultat qui permettra à River Plate de devenir champion avec juste un match nul son prochain match, ce jeudi contre le Racing Club au stade Monumental, lors de la vingt-deuxième journée de la Ligue de football professionnel. La gymnastique a assuré la victoire avec un but de Johan Carbonero, Eric Ramírez, Luis Miguel Rodríguez, Lucas Licht et Brahian Aleman au stade Juan Carmelo Zerillo, et le ‘Lobo’ reste dans la lutte pour se qualifier pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022. Talleres avait besoin de gagner ce match pour combattre le leadership des ‘Millionaires’, alors qu’il reste trois jours avant le concours se termine, cependant il ne pouvait qu’escompter Juan Cruz Komar pour l’équipe de Cordoue. Francisco Gerometta, de Gymnastique, a marqué à sa propre porte. Après ce résultat, ‘la T’ reste avec 40 points, ouvrant la voie à River de Marcelo Gallardo, qui en compte 49.

Dans un autre match marquant de cette 22e journée, L’ouragan a battu Patronato 1-0 à domicile et a terminé dixième derrière Estudiantes de La Plata, avec 32 points chacun, à une position des qualifications pour la Copa Sudamericana. José Moya a marqué le seul but et son club a pu renouer avec la victoire après trois tours sans l’emporter.

D’un autre côté, San Lorenzo est tombé à Aldosivi 0-2 dans un match avec quatre expulsions et qui a dû être arrêté pendant plusieurs minutes après avoir couru et poussé par le milieu de terrain du « Cyclone » Néstor Ortigoza lorsqu’il a affronté l’attaquant du « Tiburon », Martín Cauteruccio. L’arbitre a décidé de retirer le carton rouge aux deux joueurs qui ont continué à s’insulter jusqu’à ce qu’ils quittent le terrain. Les entraîneurs des deux clubs ont dû intervenir pour éviter que la situation ne dégénère. De son côté, Gabriel Hauche a inscrit un doublé pour l’équipe dirigée par Martín Palermo. Si San Lorenzo perd le prochain match, il sera condamné à la dernière position du tableau. Le Cyclone a également manqué de Nicolás Fernández Mercau après avoir lancé un coup de coude contre un défenseur d’Aldosivi. Il s’est également rendu rue Nahuel Barrios pour un double jaune.

En tant, Étudiants a assuré son poste pour la Sudamericana après victoire contre Godoy Cruz 3-1 et grimpe à la sixième place avec 35 points, tandis que Velez Sarfield a gagné 2-0 jouer à domicile contre Argentins Jrs dans les derniers matchs de cette journée.

Parmi les moments forts des matchs qui se joueront mercredi prochain, Boca Juniors et Independiente s’affronteront en duel, où « Xeneize » devra gagner pour s’assurer une place dans l’édition 2022 de la Copa Libertadores. De plus, Newell’s affrontera le Central Córdoba, Sarmiento contre Banfield et l’Atlético de Tucumán contre Défense et Justice. Pour ce jeudi, le River de Gallardo doit au moins faire match nul pour remporter mathématiquement son trente-septième championnat de première division face au Racing. À son tour, Arsenal recevra Unión, Lanús à Platense et Colón à Rosario Central.