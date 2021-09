Talleres ratifie son grand moment et accède à la demi-finale de la Coupe d’Argentine

30/09/2021 à 05:48 CEST

. / Buenos Aires

Ateliers de Cordoue, actuel leader du tournoi argentin, a ratifié son grand moment en a battu Temperley 2-1 et devenir demi-finaliste de la coupe d’Argentine, où il attendra le vainqueur du croisement entre Godoy Cruz et Tigre, le 6 octobre au stade Mario Alberto Kempes de Cordoue. Avec des buts de l’Uruguayen Michel SantosEn tant que meilleur buteur de l’édition actuelle de la Coupe d’Argentine avec quatre buts, l’équipe de Cordoue s’est imposée contre un rival qui a éliminé Ezequiel Rodríguez, lors d’un match joué au stade “La Fortaleza” de la ville de Buenos Aires de Lanús. De cette façon, Talleres est doublement excité d’obtenir son premier titre national à ajouter à la Coupe Conmebol remportée en 1999.

L’autre équipe déjà classée en demi-finale était Boca Juniors, qui s’est imposé la semaine dernière aux tirs au but (4-2) contre Patronato après avoir égalisé sans but dans le temps réglementaire. Le rival de Boca en demi-finale sortira du duel que les Argentinos Juniors et San Telmo joueront le 13 octobre au stade Único de San Nicolás.

Il s’agit de la onzième édition de cette Coupe d’Argentine qui compte dans son histoire trois conquêtes par Boca Juniors, trois autres par River Plate, une par Rosario Central, Arsenal de Sarandí et Huracán, plus une édition indéfinie en 1970. Le vainqueur de cette Coupe Argentine , en plus du trophée et du titre pour ses palmiers, se qualifiera pour la prochaine édition de la Copa Libertadores.