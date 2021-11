Talor Gooch reste ferme à la barre du RSM Classic

Talor Gooch a signé une carte de -3 ce samedi et conserve une avance de trois coups en l’absence de la dernière journée du RSM Classic à Sea Island.

Gooch a -16 ans et c’est la première fois qu’il dirige un événement PGA après trois tours.

L’Irlandais Seamus Power et le Colombien Sebastián Muñoz sont à égalité au deuxième rang à 13 sous la normale. Tom Hoge est un autre coup sûr à la quatrième place.

Gooch, qui a réussi quatre birdies et un bogey au troisième tour, à la recherche de la première victoire de sa carrière en 104 départs.

Il a dit qu’il ne ressentirait pas la pression de mettre fin à la sécheresse.

« Si vous n’aimez pas la pression, vous êtes dans le mauvais sport » Dit Gooch.

Gooch a terminé en force samedi avec des birdies sur deux des quatre derniers trous. Il a touché 14 des 18 greens du Seaside Course.

« C’est facile d’essayer de suivre le pair« Gooch a dit. » Et pour être franc, ce que vous essayez de faire là-bas, c’est d’éviter les bogeys. Aujourd’hui, il aurait été facile, comme je l’ai dit, d’être très conservateur et sur la défensive.

« Et même si j’étais parfois très conservateur, j’étais toujours capable de rester agressif, la mentalité d’essayer d’étendre ce que j’ai plutôt que de simplement garder et ce n’est pas facile à faire. »

La ronde de 67 de Power a été soulignée par un aigle au 15e trou par 5. Power a obtenu l’aigle avec un jeton de plus de 33 pieds.

« Oui, je l’ai bien touché, il a atterri à ma place », a déclaré Power. « Je pensais qu’il allait voler, comme si le vent allait souffler, peut-être le perdre, mais il est resté droit et n’a atteint que le bord du trou.

« Ouais c’était sympa, un gros bonus évidemment un jour comme aujourd’hui pour ramasser les deux coups. »

Power a également réussi trois oiselets et deux bogeys dans la ronde de samedi.

Muñoz, qui a commencé avec un brillant 60 avant de frapper un deuxième tour de 70, a réussi trois oiselets et deux bogeys tout en frappant un 69.

Le vent était problématique pour lui, mais il se sentait bien d’être à égalité au deuxième rang alors qu’il entrait dans les 18 derniers trous.

« Cela n’a pas été facile. Il y a eu un peu plus de rafales que ce à quoi je m’attendais », a déclaré Muñoz. « J’avais l’impression d’avoir pris un bon départ en faisant trois va-et-vient sur des trous difficiles, des conditions difficiles, donc c’était vraiment bien. J’avais l’impression d’être le putter… J’ai bien fait les choses.

« Il est difficile de putter dans des conditions venteuses, donc j’avais l’impression d’avoir fait un bon tour (ensemble) et voyons ce qui doit être fait demain. »

Hoge a quatre coups de retard après un tour sans bogey qui comprenait trois oiselets.

« Je suis bien placé », a déclaré Hoge. « On dirait que nous aurons un meilleur temps demain, donc encore plus d’occasions. J’ai bien joué, j’espère juste faire quelques putts de plus. »

Luke List (66 samedi), Scott Stallings (69) et le Canadien Mackenzie Hughes (70) sont à égalité au cinquième rang à 11 moins de 201.