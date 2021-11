Talor Gooch surmonte le vent et mène le RSM Classic

Talor Gooch a signé une carte de 65 coups (-5) ce vendredi pour prendre la tête avec -13 après deux manches du RSM Classic dans un club de golf aéré de Sea Island à Sea Island.

Jouant sur le parcours Seaside par 70, la ronde de vendredi de Gooch comprenait un putt de 66 pieds pour l’Aigle sur le septième trou par 5, le portant à 4 sous pour la journée. Il a réussi deux birdies et un bogey sur les neuf derniers trous pour prendre la tête après 36 trous pour la première fois de sa carrière.

John Huh et le leader du premier tour, le Colombien Sebastián Muñoz, étaient à égalité pour la deuxième place avec -12tandis que les Canadiens Taylor Moore et Mackenzie Hughes étaient à égalité au quatrième rang à 11 sous.

Gooch espère suivre la tendance du RSM Classic, dans lequel chacun des cinq derniers leaders après deux tours a remporté le tournoi.

« Vous savez qu’il va y avoir des choses difficiles, il va y avoir beaucoup de tirs inconfortables », a déclaré Gooch à propos de jouer dans le vent vendredi, après les conditions calmes du premier tour. « Être ici quelques fois quand c’est comme ça, vous savez à quoi vous attendre.

« En grandissant dans l’Oklahoma, on a l’impression d’avoir un petit avantage en ce qui concerne les conditions venteuses. »

Huh s’est hissé au classement vendredi après une fiche de 5 sous 67 sur le parcours Plantation par 72. Il a terminé avec quatre oiselets sur les neuf derniers trous.

Munoz, également sur le parcours Plantation, a affiché un score de 2 sous 70 vendredi par rapport à ses 10 sous 60 au premier tour sur le parcours Seaside.

« J’ai l’impression que la chose aujourd’hui était la patience », a déclaré Muñoz. « Comme si nous savions qu’il allait être difficile d’atteindre la bonne distance ou les bonnes lignes, alors c’était aujourd’hui, et hier j’exécutais juste chaque coup. Donc je ne sais pas, mon état d’esprit (a été le clé), je suppose. »

Les 5 moins de 65 ans de Moore au Seaside Course comprenaient un trou d’un coup sur le 17e trou de 179 verges.

« Honnêtement, c’est un club assez parfait, un fer 8 d’environ 178 avec le bon vent », a déclaré Moore à propos du premier as de sa carrière. « Je viens de commencer dans ce bunker sur la droite et j’ai laissé le vent faire son travail et j’ai eu un rebond chanceux. Cela ressemblait à une sorte de rebond de bord. Oui, nous pouvions le voir depuis le tee, ce qui est bien aussi. »

La recrue du PGA Tour avait 3 sous dans ses neuf derniers trous malgré un bogey de 4 sur le 12e trou par 3.

Scott Stallings et Zach Johnson étaient à égalité au sixième rang avec moins de 10, avec l’Irlandais Seamus Power. Tom Hoge, le Canadien Corey Conners et l’Anglais David Skinns étaient à égalité au neuvième rang avec 9 de moins.