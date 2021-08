Tam McManus jaillit sur le joueur du Celtic sur Twitter, pas sur Kyoko

Photo de Mark Runnacles/.

Vous savez qu’une passe décisive est spéciale lorsqu’elle attire plus d’attention qu’un héros d’un tour du chapeau – et c’est le cas avec Ryan Christie du Celtic en ce moment.

Kyogo Furuhashi a marqué un triplé lors de ses débuts à domicile pour le Celtic alors que l’équipe d’Ange Postecoglou a battu Dundee 6-0 à Parkhead.

Mais Christie a également réussi un triplé de passes décisives – et la troisième, pour la troisième de Furuhashi, était un peu spéciale.

L’international écossais a canalisé Dennis Bergkamp avec une passe parfaite qui a ouvert la défense des visiteurs, alors que l’international japonais s’y est accroché et a complété calmement son tour du chapeau.

Voici ce que Tam McManus a dit à propos du laissez-passer sur Twitter :

Celtic 6-0 Dundee | Réaction en direct

Cette balle de Christie phénoménale – Tam McManus (@The_Tman10) 8 août 2021

Des jours comme celui-ci rappellent que le Celtic a vraiment, vraiment besoin de garder le joueur de 26 ans.

Sa forme a connu des hauts et des bas ces dernières années depuis que Brendan Rodgers a quitté Glasgow.

Mais en termes de capacité et d’influence, Christie est un joueur énorme pour les Bhoys et avec son contrat expirant en janvier, c’est quelque chose que les géants écossais – qui ont ouvert des pourparlers de prolongation avec lui dimanche, avant le match [The Sun] – besoin de s’en occuper le plus tôt possible.

