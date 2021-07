Tamara Cruz : “La boxe n’est pas une question de genre, c’est une question d’envie et d’enthousiasme”

Tamara Cruz deviendra la première boxeuse mexicaine à participer aux Jeux Olympiques le 24 juillet. Bien que la première classée dans l’histoire du Mexique en boxe pour une foire continentale soit Esmeralda Falcón, ce ne sera pas elle qui montera la première sur le ring, puisqu’elle concourra quelques jours plus tard.

Née à Mazatlán, son père lui a inculqué le sport des poings, “Depuis que j’étais petite j’aimais beaucoup la boxe, mon père m’a toujours appris à me défendre, C’était un boxeur amateur et il m’a toujours appris ce qu’il savait ».

Depuis qu’elle est montée sur le ring, Tamara a rêvé qu’elle voulait participer aux Jeux Olympiques : « Je ne savais même pas qu’il y avait des Jeux d’Amérique centrale ou panaméricains, ou quoi que ce soit, Je voulais juste aller aux Jeux Olympiques. “

Sur l’autonomisation des femmes dans la boxe et dans la vie en général, cela nous a dit: «Les femmes ont montré qu’elles avaient beaucoup de courage sur le ring, eh bien, non seulement sur le ring, mais le Mexique a de très bons interprètes de boxe féminine. Je pense qu’ils devraient accepter un peu plus et se rendre compte que nous nous entraînons comme les hommes ou mieux, nous donnons notre meilleur effort. On a des choses que les hommes ne passent pas, on passe nos règles ».

Le Mazatlan a traversé un processus compliqué pour obtenir le billet pour Tokyo 2020, la pandémie a annulé le pré-olympique de la spécialité, “Je suis passé par de nombreuses étapes d’être découragé, démotivé, et quand ils nous le disent, vous allez au CNAR avec l’équipe nationale et recommencer à aller à un pré-olympique était l’une des meilleures nouvelles. Quand ils nous le disent, c’est à nouveau annulé mais maintenant c’était définitivement difficile pour tout le monde, nous ne savions pas comment allait être le classement. El momento en que le dan el pase a Esmeralda, me puse feliz por ella pero, y si nada más dan ese y no dan más para nosotros, después hablé con el Presidente de la Federación y me dice que yo también estaba clasificada, me puse très heureux.”

L’aspect mental chez un athlète est fondamental, et Tamara est très claire à ce sujet, «Ça a été assez difficile de saisir un peu de maturité, de me faire confiance, d’en parler. J’ai eu l’occasion de parler avec mon psychologue qui est à Mazatlán, il m’a beaucoup aidé à avoir plus de sécurité en moi. »

Cruz fait partie des nombreux sportifs déjà vaccinés, “La première dose je n’ai ressenti que de la fatigue, la seconde ça me faisait tout mal, ça me faisait mal au cou, à mon bras, à ma tête, à mon corps, tout me faisait mal, une paresse, juste moi voulait s’allonger ».

Le boxeur national a beaucoup appris de 2 professionnels de la boxe, “Depuis tout petit j’aimais voir Jackie NavaToujours, à cause de son style, à cause de la façon dont elle boxait si différemment des autres, je pense qu’elle était une boxeuse très intelligente. Aussi à Juan Manuel Márquez, car il fait de moi un boxeur très discipliné, une personne très dévouée et dévouée et il est toujours beaucoup admiré.

Avant de se rendre aux Jeux Olympiques, l’équipe de boxe devra passer les premiers jours de juillet au CNAR pour faire une sorte de bulle de 14 jours pour se rendre à Tokyo.