Tamara Gorro avoue la raison médicale de sa « disparition »

Le 14 octobre dernier et de manière totalement inattendue, Bonnet Tamara (34 ans) a partagé un post sur Instagram dans lequel on ne pouvait lire qu’un message sur fond blanc dans lequel il avouait que « avait besoin d’une pause » des réseaux social. Cette décision soudaine a laissé ses 2 millions de followers inquiets et spéculés sur les raisons d’une démarche aussi radicale de la femme de Ségovie.

Ce lundi après-midi, 11 jours après ses adieux, l’influenceuse est réapparu devant sa « famille virtuelle » -comme elle appelle son groupe de fidèles partisans- pour éclaircir le mystère. Avec un visage sérieux, en survêtement et assise sur l’herbe, Tamara a avoué dans une vidéo de près de 10 minutes partagée sur son compte Instagram.

« Malgré le fait que je sois déconnecté, je lis tous les messages privés, je suis au courant de vous, et il y a une extrême inquiétude, non seulement pour ma famille virtuelle, mais aussi pour les médias. Je considère qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vous en suspens quand il peut apparaître et dire : ‘Hé, tais-toi, qu’à moi rien de grave ne va avec moi ‘, bien qu’évidemment je ne vais pas bien à cause de certains problèmes« , a commencé l’épouse d’Ezequiel Garay (35 ans) en voulant calmer la situation autour d’elle.

Mais la réalité de votre état est importante. Gorro a déclaré qu’il n’avait pas comparu auparavant pour le dire parce qu’il avait besoin que « certains événements se produisent ». Il est donc revenu quand le premier d’entre eux s’est déjà produit, qui devait avoir le recommandation de votre thérapeute de revenir sur les réseaux sociaux, et en fait c’est l’expert qui lui a conseillé d’y revenir pour s’améliorer. Pour sa part, le deuxième événement a également eu lieu, qui consistait à vérifier que votre corps tolère les médicaments que votre psychiatre vous a prescrits.

Tamara ha dejado claro que su problema está en ella, pero que cuando empezó no sabía a qué se debía: « ‘Tamara, si lo tienes todo para ser feliz: trabajo, amigos, dinero… ¿De qué coño te quejas?’ , il me disait. Je n’ai identifié ce problème nulle part. En plus, je me suis fâché contre moi-même. »

De plus, elle assure que, bien que tout « allait bien » il y a quelques temps à peine, elle s’est soudainement sentie différente et éteinte : « Je ne sais même pas ce qui m’est arrivé pour en arriver là. Bon, maintenant je commence à donner un sens à tout », a-t-il avoué. Et le youtuber a donné l’exemple d’un sac à dos vide, sur lequel on charge progressivement des pierres, et à un certain moment arrive une dernière pierre qui émiette tout.

Malgré les minutes qu’elle a passées à clarifier son histoire avec ses followers, l’influenceuse n’a pas encore voulu partager son diagnostic médical: « Je l’ai, bien sûr. Mais je le rendrai public quand je l’aurai surmonté, car je vais le surmonter. » En ce sens, ce qu’il a détaillé, c’est que son corps lui a demandé de tout arrêter d’un coup : « J’ai arrêté de voir mes amis, j’ai arrêté de voir une partie de ma famille, je me suis isolé. j’ai pleuré au lit« .

Tamara Gorro avec sa fille, Shaila, qui subira une opération ce jeudi. RRSS

Outre sa situation, Gorro s’inquiète également d’une importante intervention chirurgicale qui touche « sa princesse », la fille de quelques amis proches. La petite fille sera opérée ce mercredi 27 octobre – elle n’a pas voulu donner plus d’informations – et le résultat de ce processus, dont la femme de Ségovie ne doute pas qu’il « tournera bien », est aussi un acte décisif pour elle. récupération.

Avec tout cela, Tamara a voulu faire entendre l’existence de périodes difficiles dans la vie et la nécessité de les montrer sans tabous : « Je n’ai pas honte de partager ce que je partage. Nous sommes tous dans des moments très délicats. Certains ne se rendent pas compte qu’ils ont tort, d’autres le réalisent tardivement. Il faut nommer les pierres et les enlever. »

