Tamara Ralph accuse Michael Russo, administrateurs d’entreprise d’intimidation – WWD

LONDRES – Tamara Ralph, la créatrice et cofondatrice de Ralph & Russo, qui s’est effondrée plus tôt cette année et a ensuite été vendue, a répondu à un procès de plusieurs millions de livres contre elle, accusant les dirigeants et administrateurs de l’entreprise de comportement d’intimidation.

Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, les co-administrateurs qui ont géré la vente de Ralph & Russo à Retail Ecommerce Ventures ont intenté une action contre Ralph devant la Haute Cour d’Angleterre et demandent des dommages-intérêts de 20,8 millions de livres.

Paul Appleton de Begbies Traynor Group, l’un des coadministrateurs, et Daniel Morrison, l’avocat qui le représente, ont accusé Ralph d’avoir détourné de l’argent de l’entreprise, d’avoir mal géré ses finances et d’avoir violé ses obligations contractuelles en tentant de créer une entreprise concurrente.

Candy Ventures Sarl, qui avait auparavant prêté 17 millions de livres à Ralph & Russo, est le plus gros créancier de Ralph & Russo, et soutient les administrateurs dans le procès.

Ralph a vigoureusement nié les affirmations des administrateurs, les qualifiant de « mal conçues et manifestement fausses ».

Elle a depuis déposé sa réponse à la poursuite et a publié lundi une nouvelle déclaration sur l’affaire en cours.

Dans la déclaration, Ralph a déclaré qu’elle avait passé 11 ans à créer une marque qui célébrait les femmes, “je suis donc très attristée par ce qui est arrivé à l’entreprise que j’ai créée et aimée, et à laquelle j’ai donné mon cœur et mon âme. Je laisserai les autres réfléchir à l’ironie de la fondatrice de Ralph & Russo, force créative et visage de la marque, victime d’intimidation, injustement blâmée et ciblée pour mauvaise gestion financière, malgré ses efforts pour l’empêcher.

Ralph faisait référence à l’intimidation présumée de son ancien partenaire de vie et cofondateur, Michael Russo. Ralph a déclaré que lorsque l’entreprise s’est effondrée dans l’administration, elle “a refusé de subir des pressions pour travailler avec la personne qui m’avait intimidé, ou de garder le silence sur ce qui m’est arrivé. Cela m’a fait me sentir profondément bouleversé et cette conduite a gravement affecté ma santé. »

Ralph, qui a démissionné de Ralph & Russo en mai, a déclaré qu’elle avait exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant la mauvaise gestion financière de l’entreprise. Russo, le PDG de la société, a ensuite été licencié pour faute grave, mais a ensuite été réintégré en tant que président.

“J’ai démissionné de l’entreprise que j’ai fondée car je ne tolérerai pas l’intimidation ou les abus contre les femmes, et je n’étais pas non plus disposé à supporter la façon dont j’étais traité”, a déclaré Ralph dans le communiqué.

« J’ai hâte d’avancer positivement et de travailler sur de nouveaux projets, qui reflètent mieux les valeurs qui me sont chères. Je veux utiliser mon expérience pour aider positivement d’autres femmes qui ont également été victimes d’intimidation, d’abus et de harcèlement au cours de leur carrière et j’ai été submergée par l’amour et le soutien que j’ai reçus des messages du monde entier.

Dans la déclaration, Ralph conteste également « ceux qui cherchent à faire déposer mon nom personnel. Cela m’a donné l’impression qu’il y avait une tentative de m’empêcher de continuer et d’avoir une carrière en mon propre nom.

Ralph faisait référence aux demandes faites par l’une des sociétés de Candy pour déposer le nom de Tamara Ralph suite à sa démission de la société. Ralph a fait une objection formelle, et les demandes ont ensuite été retirées, selon son porte-parole.

Séparément, dans les documents judiciaires, les avocats de Ralph font référence à la “campagne d’intimidation, de harcèlement et d’abus de Michael Russo envers Mme Ralph” et ont déclaré que son comportement est devenu “de plus en plus hostile et s’est transformé en déclarations menaçantes répétées selon lesquelles il voulait que Mme Ralph meure. Ce comportement a amené Mme Ralph à suivre un traitement pour des attaques de panique en 2019. »

Les documents ajoutent que Ralph a dû être hospitalisé en juin 2020 «en raison du stress causé par la conduite de M. Russo et du litige intenté par Candy Ventures Sarl. Cela a causé à Mme Ralph (qui était au début de sa grossesse à l’époque) de graves hémorragies, qui ont été presque fatales pour elle et son enfant à naître.

Ralph a depuis donné naissance à une fille, qu’elle a eue avec son nouveau partenaire, l’homme d’affaires Bhanu Choudhri.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Ralph disent également qu’elle a été victime d’intimidation et de pressions de la part des administrateurs et de Candy pour qu’elle travaille avec Russo après que l’entreprise se soit effondrée dans l’administration plus tôt cette année.

« La pression exercée sur Mme Ralph pour qu’elle travaille avec M. Russo a été appliquée et tolérée malgré la connaissance détaillée de la faute grave de M. Russo envers Mme Ralph, y compris les graves dommages qu’elle a causés à sa santé et le fait que M. Russo avait été licenciés sommairement en conséquence », ont déclaré les avocats.

Les documents judiciaires notent également que Candy et l’administrateur Appleton étaient au courant de la «grave mauvaise gestion financière de Russo. L’objection de Mme Ralph à l’implication continue de M. Russo dans l’entreprise et à l’insistance pour qu’elle travaille avec lui a été ignorée », ont déclaré les avocats.