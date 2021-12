Tamara Taylor explique pourquoi Dylan McDermott est le méchant parfait pour Christopher Meloni (exclusif)

Law & Order: Special Victims Unit et Law & Order: Organized Crime reviennent cette semaine avec un crossover épique de deux heures qui continue l’histoire impliquant le méchant de Dylan McDermott, Richard Wheatley, qui s’est avéré être le méchant parfait pour Elliot Stabler de Christopher Meloni. Les deux se sont affrontés à maintes reprises au cours de la première saison de Crime organisé, et Tamara Taylor a été un témoin direct de tout cela. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, l’ancienne star de Bones a expliqué ce qui fait de McDermott et Meloni les fleurons parfaits l’un pour l’autre.

Taylor incarne l’ex-femme de Wheatley, Angela Wheatley, qui a développé des sentiments pour Stabler au cours de la première saison. Sa position unique signifiait que Taylor partageait des scènes avec Meloni et McDermott, qui sont deux personnages très différents. « J’ai l’impression d’avoir grandi, de pouvoir jouer avec les deux parce que le chemin de Dylan dans son personnage est presque l’antithèse de ce que fait Chris », a expliqué Taylor. Le principal désir de McDermott sur le plateau est de « se faire rire », a déclaré Taylor, et il aime toujours essayer différentes choses.

« Il chantera une mélodie au hasard, ajoutera une ligne étrange, décidera que son utilisation des accessoires sera vraiment inconfortable et rebutante », a déclaré Taylor à propos de McDermott. « Il cherche où il peut s’amuser. Et il dit: » Si vous pouvez vous amuser, le public est avec vous. Si vous vous ennuyez, tout le monde va s’ennuyer avec votre performance. « » Ce n’est pas surprenant d’entendre , puisque Wheatley était fréquemment déséquilibré tout au long de la saison et devenait visiblement heureux lorsque les crimes allaient à sa rencontre.

Meloni est un peu différent. Il est « si incroyablement présent et collaboratif », a déclaré Taylor. « Je ne pense pas avoir jamais rencontré un acteur aussi déterminé à s’assurer que le meilleur travail soit fait », a-t-elle noté, convenant qu’il est « incroyablement intelligent et intuitif ». Meloni est également un acteur « généreux », prêt à aller au-delà pour que ses co-stars se sentent à l’aise.

Maintenant que Wheatley fait face à des accusations dans la mort de Kathy Stabler, Stabler et Sgt. Ayanna Bell (Danielle Monae Truitt) a besoin du témoignage d’Angela pour condamner Wheatley. Dans la moitié SVU du crossover du 9 décembre, Angela prendra la parole, même si elle se remet encore d’une balle et d’un empoisonnement. Cela donne également à Taylor une chance de travailler avec un autre vétéran de Law & Order, Raul Esparza, qui est de retour sous le nom de Rafael Barba. Étonnamment, Barba a accepté de défendre Wheatley devant les tribunaux. Esparza était « beau à regarder » pendant le tournage, a déclaré Taylor.

Taylor sait également qu’elle occupe une place unique dans l’histoire de la loi et de l’ordre en tant que personnage que les fans peuvent voir grandir et se développer au fil du temps. Habituellement, le format de la franchise ne permet à un acteur de laisser une impression que dans un épisode, mais le crime organisé a permis à Taylor et McDermott de façonner leurs personnages sur une saison. « J’adore cette forme de narration à la télévision en réseau », a déclaré Taylor. « …Habituellement, les épisodes sont autonomes et… vous avez un début, un milieu et une fin. Vous n’avez pas besoin de les jouer séquentiellement dans un ordre séquentiel quelconque. [But] c’est vraiment amusant parce que vous plongez plus profondément dans le monde de chacun. »

Quant à l’avenir d’Angela dans la série au-delà de la saison 2, tout dépendrait de la façon dont le scénario de Wheatley se déroulera. « Il y a définitivement un lien indéniable avec Stabler, je pense qu’ils préféreraient probablement tous les deux qu’il ne soit pas là », a déclaré Taylor. « Je pense que cela leur rendrait la vie beaucoup plus facile s’ils n’avaient pas ce genre de petite connexion inexplicable et désordonnée qu’ils ont. » Law & Order: Organized Crime est diffusé les jeudis à 22 h HE sur NBC, après SVU.