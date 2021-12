Tamatem Games lève 11 millions de dollars en financement de série B dirigé par Krafton

Tamatem Games prévoit d’utiliser les fonds pour amplifier ses efforts en proposant une plus large sélection de jeux avec des titres plus populaires

Tamatem Games a levé 11 millions de dollars en financement de série B dirigé par Krafton, le développeur de jeux vidéo sud-coréen. Le cycle de financement a également vu la participation de Venture Souq, Endeavour Catalyst et des investisseurs existants. Tamatem Games prévoit d’utiliser les fonds pour amplifier ses efforts en proposant une plus large sélection de jeux avec des titres plus populaires sur le marché arabophone. « La demande de jeux mobiles auxquels on peut s’identifier et agréables est plus élevée que jamais et notre mission est de fournir à notre région la meilleure expérience de jeu possible », a déclaré Hussam Hammo, PDG et fondateur de Tamatem Games.

« De grandes choses se produisent pour l’industrie des jeux mobiles dans la région, nous récoltons les fruits de nos succès passés et avançons avec plus d’expérience et plus de courage. Nous sommes à la pointe de l’iceberg en ce qui concerne le potentiel énorme des jeux mobiles dans la région MENA », a ajouté Hammo.

La société prévoit également d’étendre ses bureaux en Arabie saoudite et d’embaucher des talents saoudiens locaux, car le pays abrite 70 % de ses utilisateurs. De plus, il envisage une expansion dans davantage de pays de la région MENA en plus de ses efforts d’expansion en Arabie saoudite. Fait intéressant, il prévoit également de lancer une académie du jeu pour former, éduquer et améliorer l’emploi dans l’industrie.

« Nous voyons un énorme potentiel dans la région MENA et sommes heureux d’avoir commencé notre parcours d’investissement ici avec un éditeur prolifique comme Tamatem. Nous sommes attachés à la région MENA et prêts à prendre plus de paris dans l’ensemble du secteur des médias et du divertissement », a déclaré Anuj Tandon, responsable (Inde et MENA) du développement de l’entreprise chez Krafton. « Alors que nous continuons à nous concentrer pour offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs MENA de nos différents jeux, y compris PUBG:NEW STATE, la compréhension approfondie de Tamatem du paysage local et cette collaboration seront très utiles », a ajouté Tandon.

Lire aussi : Pocket FM lève 22,4 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.