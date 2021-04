Tame Impala célèbre ‘Innerspeaker’ avec la diffusion en direct de Wave House

Alors que Tame Impala célèbre le 10e anniversaire de ses débuts acclamés, Haut-parleur, le groupe australien se prépare à interpréter l’album dans son intégralité lors d’un live-stream spécial. Diffusé le 21 avril via Moment House, «Innerspeaker Live From Wave House» ramènera les téléspectateurs là où tout a commencé – le légendaire studio Wave House.

L’année dernière, Kevin Parker – la force créative derrière Tame Impala – a acheté la maison et le studio d’Australie occidentale, qui a accueilli des sessions avec le Beastie Boys et Fat Boy Slim, parmi tant d’autres. En plus de disposer de six chambres et d’une vue incroyable sur l’océan Indien, Wave House comprend également un amphithéâtre en calcaire naturel. Peu importe où le groupe s’installe, les téléspectateurs seront très certainement traités dans un décor époustouflant.

Recevez les dernières nouvelles de uDiscover Music directement dans votre boîte de réception!

Les billets pour le concert sont disponibles maintenant via Moment House, avec trois diffusions en direct chronométrées, ce qui permet aux fans du monde entier de regarder facilement le plateau.

Vendredi, Tame Impala a sorti une édition de luxe du dixième anniversaire d’Innerspeaker. Le coffret de 4 LP comprend l’album original, plus une mine de bonus audio, y compris de nouveaux mélanges de «Alter Ego» et «Runway, Houses, City, Clouds», des instrumentaux de «Why Won’t You Make Up Your Mind» et « It Is Not Meant To Be », une variété de démos, ainsi que le « Wave House Live Jam », inédit auparavant. Pour compléter la collection, un collage de croquis d’album et un livret de 40 pages.

De plus, le groupe a déployé une sélection de marchandise exclusive autour de l’album, y compris une couverture tissée et une housse de coussin – avec la pochette originale d’Innerspeaker par l’artiste Leif Podhajsky – ainsi qu’une large sélection de t-shirts à manches courtes et longues, de sacs fourre-tout, et plus encore.

La semaine dernière, Tame Impala a également partagé InnerSpeaker Memories – un court métrage qui présente des images inédites de l’enregistrement de l’album.

Fusionnant les sons modernes et le psych-rock vintage, l’Innerspeaker, produit par Dave Fridmann, a présenté au monde les talents de Kevin Parker à travers des chansons comme «Lucidity», «Solitude is Bliss» et «Expectation». L’album nominé par ARIA a atteint le Top 5 en Australie et a reçu une large reconnaissance mondiale.

La boîte du 10e anniversaire d’InnerSpeaker est disponible dès maintenant et peut être achetée ici.