Tame Impala, Earth Wind & Fire annoncés pour Astroworld 2021

Apprivoisez les impalas et Terre, Air et Feu font partie des grands noms confirmés pour l’Astroworld Fest 2021 de Travis Scott.

Scott a organisé le festival d’une journée dans sa ville natale de Houston, au Texas, en 2018 et 2019. Les organisateurs ont été contraints d’abandonner leurs plans pour le retour d’Astroworld en novembre 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Suite à la confirmation que le festival se déroulerait du 5 au 6 novembre de cette année, il a été annoncé ce soir (26 octobre) que Travis Scott se produira à Astroworld 2021 aux côtés de Tame Impala, Earth Wind & Fire, SZA et Young Thug.

Le projet de loi comprend également Bad Bunny, Lil Baby, 22 Savage, Chief Keef, Master P et plus encore. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

« SEE YA EN NOVEMBRE », a écrit Scott en partageant l’affiche officielle de la programmation.

Travis Scott a récemment partagé plus de détails sur son prochain nouvel album « Utopia », qui devrait arriver à un moment donné cette année. Il a déclaré que le suivi d' »Astroworld » de 2018 se concentrerait sur ce qu’il pense être les éléments clés d’un état utopique, « la médecine, les soins infirmiers, être une meilleure personne, parler, langage, communication ».

« Vous pensez que l’utopie est une société où tout est bon : la santé, les bâtiments, l’architecture – non », a expliqué le rappeur. « Il s’agit simplement de lignes de communication appropriées. »

Plus tôt ce mois-ci, Tame Impala a annoncé The Slow Rush Deluxe Box Set sera disponible le 18 février 2022 via Interscope, avec des faces B et des remixes de l’album 2020 nominé aux Grammy de Kevin Parker.

La version physique comprendra deux LP rouges transparents et des illustrations alternatives, notamment un livret de 40 pages et le calendrier The Slow Rush 2050. Les versions physiques et numériques publiées le 18 février comprendront deux faces B inédites, le single pré-album « Patience » (à la fois original et remix), ainsi que des versions étendues supplémentaires et des remixes, y compris le « Breathe Deeper (Lil Yachty Remix).