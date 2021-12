Tame Impala et Glass Animals en tête d’affiche du projet BUKU Music + Art

Apprivoiser Impala, Tyler, le créateur et Animaux de verre sont en tête d’affiche du BUKU Music + Art Project, le festival boutique de pointe de la Nouvelle-Orléans.

Le festival a annoncé la programmation de son retour très attendu au Big Easy les 25 et 26 mars 2022. À l’occasion du 10e anniversaire de l’événement bien-aimé et du premier spectacle depuis 2019, les fans dévoués du festival avoir enfin la chance de rentrer chez vous dans le terrain de jeu créatif de BUKU pour une célébration de la musique, de l’art et de la communauté.

Au cours de la dernière décennie, BUKU a favorisé une expérience de festival boutique qui reflète fièrement la sous-culture progressive, artistique et diversifiée de la Nouvelle-Orléans. Les participants peuvent s’attendre à de multiples environnements de scène intérieurs et extérieurs, à des installations artistiques inspirantes et à des créations d’artistes graffeurs locaux, à des équipes de breakdance pop-up et à de nombreuses surprises tout en profitant de la ligne d’horizon historique de la Nouvelle-Orléans pendant deux jours inoubliables.

Pour l’édition 2022, BUKU a de nouveau conçu une programmation qui met en lumière certains des artistes les plus marquants et les plus uniques de la musique dans une variété de genres. Cela comprend trois des interprètes les plus appréciés de la musique électronique avec Porter Robinson, Rezz et Alison Wonderland rejoignant la programmation.

Parmi les autres têtes d’affiche et faits saillants de la programmation 2022, citons le duo de rap d’horreur $UICIDEBOY$, les célèbres héros emo et punk Reprendre le dimanche, rappeur de Long Beach Vince Staples, chanteuse colombienne de R&B Kali Uchis, et le phénomène du rap de la côte ouest Baby Keem. Viennent ensuite le producteur de basse et fondateur de Wakaan, Liquid Stranger, le producteur de maison mélodique de Denver Lane 8, le rappeur et chanteur de l’Ohio Trippie Redd, le producteur du sud de Londres TroyBoi et l’artiste hip-hop de Houston Maxo Kream.

Les invités de BUKU peuvent également s’attendre à des sets d’Amélie Lens, pionnière de la techno belge, rappeuse et chanteuse de Philadelphie. Tierra Whack, Internet hyperpop duo 100 gecs, artiste de renom de Dreamville Bas, le groupe électronique percutant SVDDEN DEATH, le producteur de dance atmosphérique français CloZee, les leaders de la musique house Dom Dolla et John Summit, et bien plus encore.

Visitez le site Web officiel de BUKU pour les forfaits de billets et plus d’informations.