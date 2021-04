Tame Impala et Lana Del Rey parmi les têtes d’affiche de Bonnaroo 2021

Les organisateurs du Bonnaroo Music & Arts Festival ont révélé une liste passionnante de talents pour les événements de cette année alors qu’ils célèbrent leur retour dans les champs de Manchester, dans le Tennessee, à l’occasion du week-end de la fête du Travail (du 2 au 5 septembre). 2021 marque également le 20e anniversaire du festival sacré.

Offrant quelque chose pour chaque fan, la gamme musicale diversifiée comprend des performances en tête d’affiche de Tame Impala, Lana del Rey, Lizzo, Megan Thee Stallion, Foo Fighters et Tyler, The Creator. Le coup d’envoi des événements jeudi soir sera une vitrine Grand Ole Opry mettant en vedette une variété d’invités spéciaux.

La première soirée comprendra également des apparitions de l’artiste de jazz Nubya Garcia, de la star montante de la soul Devon Gilfillian et du duo électronique The Funk Hunters. Le programme de la journée du vendredi comprend des personnalités comme Grace Potter, Glass Animals, Nelly, Marcus King Band, Run the Jewels, Janelle Monáe, Primus, Deftones, Young Thug et Dashboard Confessional.

Les temps forts de la formation de samedi incluent Jon Batiste, un superjam dirigé par Sylvan Esso, Remi Wolf, Jason Isbell and the 400 Unit, My Morning Jacket et Phoebe Bridgers. Pour compléter le week-end, Lil Baby, la récente gagnante de Grammy, Brittany Howard, The Struts, Leon Bridges, Flogging Molly et Deadmau5.

«C’est excitant de voir les scènes du Tennessee reprendre vie à temps pour célébrer le 20e anniversaire de ce festival de renommée internationale», a déclaré le gouverneur Bill Lee dans un communiqué. «Les fans sont prêts à se rassembler et à célébrer à nouveau leur amour commun de la musique. Nous leur souhaitons la bienvenue pour un Bonnaroo complet et ce qui sera certainement un événement vraiment inoubliable!

Pour célébrer le retour de Bonnaroo, après l’annulation liée à la pandémie l’année dernière, ainsi que pour commémorer le 20e anniversaire du festival, l’artiste numérique Archan Nair crée un NFT unique en son genre. Les fans peuvent visiter MakersPlace pour acheter «une version 1/1 animée spéciale de l’affiche de la programmation 2021… mettant en vedette plus de 100 artistes présents au festival.»

Les billets pour l’événement de quatre jours sont actuellement en vente sur Bonnaroo.com. Selon un communiqué de presse, les visiteurs et les artistes peuvent s’attendre à des protocoles de santé et de sécurité améliorés au milieu du COVID-19.

Pour plus d’informations ou pour des billets, visitez le site officiel.