Tame Impala lance une collection de chaussures avec Sepatu Compass

Tame Impala’s Kevin Parker s’est associé à Sepatu Compass pour lancer une collection de chaussures en édition limitée.

La nouvelle collaboration de chaussures Sepatu Compass et Tame Impala, intitulée Artificial Vibration, est composée de trois types de baskets différents qui représentent une chanson différente de Tame Impala.

Le premier est une chaussure basse rétrograde avec un motif en forme d’onde pour représenter « Le moins je sais le mieux », tandis que les deux autres modèles sont des hi decons rétrogrades, dont l’un est un motif tie-dye pour « Oui, je change », et le troisième est une impression de spectogramme pour « Lost In Yesterday ». Les trois types de chaussures sont dotés d’une languette pouvant contenir des écouteurs sans fil.

Tame Impala’s Kevin Parker a écrit sur Instagram, « Hé Indonésie, je suis honoré d’annoncer cette collaboration très spéciale avec Sepatu Compass, où ils ont transformé ma musique en graphisme ! Idée super sympa. Course très limitée. J’espère que vous parviendrez à attraper quelques x ».

Plus tôt ce mois-ci, Parker a confirmé une tournée nord-américaine en 2022 avec des dates qui débutent le 27 février avec un titre à la Festival des manches à Tempe, Tempe Beach Park en Arizona.

Le 7 mars, Tame Impala a pris la route pour une série de dates d’arène qui se terminent par une autre apparition au festival Buku Music + Art Project à La Nouvelle-Orléans, LA le 25 mars. La tournée a également lieu au Okeechobee Music & Arts Festival, Scotiabank Arena à Toronto le 9 mars et le Barclays Center de Brooklyn le 14 mars. Les billets sont en vente maintenant.

Tame Impala a également récemment partagé « No Choice », un morceau du prochain Le coffret de luxe Slow Rush qui sortira le 18 février 2022 via Interscope.

Le coffret comprend des faces B et des remix de son album nominé aux GRAMMY 2020. La version physique comprendra deux LP rouges transparents et des illustrations alternatives, y compris un livret de 40 pages et La course lente calendrier 2050. Les versions physiques et numériques publiées le 18 février comprendront une autre face B inédite « The Boat I Row », le single pré-album « Patience » (à la fois original et remix), ainsi que des versions étendues et des remix supplémentaires.

Précommandez le coffret Deluxe Slow Rush.