Tame Impala partage une vidéo teaser Cryptic Psychedelic Rushium

Tame Impala a commencé à faire allusion à quelque chose pour septembre avec la sortie d’une vidéo teaser cryptique faisant la publicité d’un faux médicament appelé “Rushium”. Vous pouvez consulter les images ci-dessous.

Sorti aujourd’hui, le clip d’une minute est empilé d’images trippantes et abstraites : des dunes de sable tentaculaires, un liquide métallique qui coule et se contorsionne, et un mashup kaléidoscopique d’un cerveau et de cordons électriques.

Parmi tout cela, nous voyons des extraits de Kevin Parker travaillant dans un laboratoire et regardant d’un air menaçant un flacon de sa concoction médicale, le tenant près de la caméra pour révéler son étiquette indiquant “Tame Impala / 2021 V.1 Clinical Trial / SR Tour” . Une carte de titre de clôture indique « Les essais cliniques de phase 1 commencent 09/2021 ».

Selon un site Web mis en place pour promouvoir AionWell, la (fausse) marque derrière le médicament, Rushium offre aux utilisateurs «un nouveau souffle et une horloge interne rafraîchie». Bien que le site ne révèle pas ce que Tame Impala a en magasin en septembre, l’inclusion de “SR Tour” sur le label Rushium implique que cela a quelque chose à voir avec le cycle de tournée en cours de Tame Impala. quatrième album largement acclamé, La ruée lente.

Tame Impala a déjà annoncé une liste de plans de tournée pour l’album, cependant, avec une tournée nord-américaine prévue pour les occuper de juillet à octobre, et une tournée australienne bloquée pour décembre. Ils ont également une liste complète d’apparitions au festival, y compris des arrêts à Outside Lands, Bonnaroo, la vie est belle et Luciole tout le reste de 2021 et Primavera Sound l’année prochaine.

Plus tôt ce mois-ci, Kevin Parker a annoncé qu’un morceau sur lequel lui et Mark Ronson ont travaillé avec SZA pourrait sortir dans un proche avenir. Parker et Ronson ont lancé le morceau sans titre lors d’une bataille de DJ au festival Governors Ball de New York en 2017, mais il n’est pas encore sorti dans son intégralité.

Le sommité du psych-rock a également de nombreuses autres collaborations inédites dans sa poche, notamment des morceaux avec Internet Money et Gorillaz.

Achetez ou diffusez The Slow Rush de Tame Impala.