Tami Roman ouverte au mari d’avoir un bébé avec une autre femme

source de la photo : Twitter

*Tami Romain est une femme d’un certain âge et son mari est exceptionnellement plus jeune qu’elle.

Roman a 51 ans et son mari Reggie Youngblood a 34 ans. La différence d’âge de 17 ans semble avoir renforcé leur relation au fil des ans, mais Roman admet qu’elle a besoin du ventre d’une autre femme pour aider son mari à perpétuer son héritage.

Roman a récemment expliqué aux animateurs de « The Real » pourquoi elle est ouverte à ce que Youngblood engendre un enfant avec une autre femme, car le voyage de maternité de substitution du couple est « en pause », a-t-elle déclaré.

« J’ai l’impression d’être à un point où ma carrière commence à se faire et me récompense pour tout le temps et les efforts que j’ai faits dans ce métier, a-t-elle expliqué.

« Un bébé pour moi en ce moment, ce ne serait tout simplement pas la chose à faire », a-t-elle ajouté.

LIRE LA SUITE: Tami Roman apporte du drame à ‘Real World Homecoming: LA’ Reunion | Regarde la bande-annonce

Roman a déclaré qu’elle avait offert à Youngblood « une opportunité pour nous de faire une pause d’un an ou deux et de le laisser aller trouver quelqu’un avec qui avoir un enfant. Et puis quand il aura son bébé, on pourra se remettre ensemble.

« Vous seriez vraiment d’accord avec ça », a demandé le co-animateur Adrienne Houghton.

Roman a expliqué que non seulement elle était cool avec son mari qui avait un bébé avec une autre femme, mais qu’elle aiderait également à élever l’enfant.

« J’aiderais à élever le bébé », a-t-elle déclaré.

«C’est juste que je ne veux pas l’avoir, je ne veux pas avoir mes œufs – il s’agit vraiment de lui pouvoir avoir son héritage ici parce qu’il est un enfant unique. Et il n’a pas d’enfants donc c’est vraiment plus pour lui que pour moi.

Roman a ajouté : « Je crois à la coparentalité. Je pense que c’est une partie très précieuse de la vie d’un enfant.