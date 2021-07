Tamil Nadu 12th +2 Result 2021: TNBSE TN HSC Result 2021 Live @tnresults.nic, dge.tn.gov.in, tamilnadustateboard.org – Vérifier le pourcentage de réussite, liste des meilleurs

in

TN HSC 12e +2 Résultat 2021, Tamil Nadu HSC Résultat 2021

Tamil Nadu (TN) Board HSC Result 2021 Today Dernière mise à jour: La Direction des examens gouvernementaux a annoncé que les résultats des élèves de Tamil Nadu Class 12 seront déclarés aujourd’hui. Les dernières mises à jour suggèrent que le 12e résultat TN 2021 sera annoncé vers 11 heures aujourd’hui.

Il est conseillé aux étudiants de conserver tous les détails de leur inscription pour vérifier les résultats. Une fois le résultat publié, les étudiants en attente peuvent consulter le résultat TN HSE Plus Two sur les sites Web officiels – tnresults.nic.in et dge.tn.nic.in.

Les examens TN classe 12 comme les autres conseils ont été annulés plus tôt en raison de la deuxième vague de COVID 19. Environ 8 étudiants lakh de l’État attendent leur résultat Tamil Nadu HSE Plus Two.

Où puis-je consulter mes résultats ?

Vendredi, une notification de la Direction des examens du gouvernement indiquait que les résultats et le relevé des notes pouvaient être consultés sur www.tnresults.nic.in, www.dge1.tn.nic.in, www.dge2.tn.nic.in et www.dge.tn.gov.in.

La Direction a en outre déclaré que les étudiants peuvent télécharger leurs feuilles de notes à partir du 22 juillet à 11 heures sur www.dge.tn.gov.in et www.dge.tn.nic.in.

Comment les étudiants seront évalués par TN Board

Selon la politique du conseil d’administration de TN, cette année, les notes seront évaluées en prenant 50 % de pondération des notes de la classe 10, 20 % de la pondération de Plus One et 30 % des évaluations pratiques et internes de la classe 12 pour obtenir la note finale.

Les étudiants qui ne sont pas satisfaits de la gradation peuvent se présenter à un examen spécial dont les dates seront communiquées ultérieurement dès que la situation s’améliorera. Le conseil considérera la performance de l’élève à l’examen spécial comme finale.

