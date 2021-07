Tamil Nadu Board +2 Class 12th Result 2021: Les résultats seront bientôt publiés; vérifier les détails

Tamil Nadu Board +2 Class 12th Result 2021 (Image représentative/ IE)

Tamil Nadu Board Plus Two Class 12th Result 2021: La Direction des examens gouvernementaux (DGE), Tamil Nadu, annoncera le résultat du conseil d’administration de la classe 12 ou de l’examen secondaire supérieur (HSE) le lundi 19 juillet. Selon le site officiel (DGE) , le résultat devrait être publié à 11 heures du matin. Pour ceux qui attendent le résultat, vous pouvez consulter les sites Web officiels – dge.tn.gov.in, dge1.tn.nic.in et tnresults.nic.in. Les candidats obtenant 35 points chacun dans les six matières sur 100 seraient considérés comme réussis. Un candidat a besoin de 35 sur 100 dans chaque matière. Pour les matières ayant 70 points en théorie, les candidats doivent obtenir au moins 15 points en théorie et un total de 35 points serait préférable. Aucune exigence de notes minimales dans la section pratique ou interne.

Tout comme d’autres États, le gouvernement du Tamil Nadu a également annulé les examens du conseil d’État de la classe 12 et a déclaré qu’un comité serait mis en place pour décider de la notation des résultats. Les résultats, cette année, seront préparés sur la base d’une grille de notation alternative. Une pondération de 50 pour cent serait prise sur les notes des examens du conseil de classe 10 (moyenne de 3 matières avec des notes élevées), une pondération de 20 pour cent (écrit dans chaque matière) serait accordée à l’examen du conseil Plus One et 30 pour cent, seraient accordées des travaux pratiques et de l’évaluation interne.

En 2019, le pourcentage de réussite enregistré était de 91,3 % dans le résultat TN HSC. En 2018, jusqu’à 91,1% des candidats (inscrits) ont réussi l’examen TN HSE. Le pourcentage de réussite le plus élevé de l’État à ce jour a été enregistré en 2017. Quelque 94,4% des étudiants ont réussi l’examen du Tamil Nadu +2 avec brio.

Selon le communiqué officiel, les étudiants qui souhaitent améliorer leurs scores auront la possibilité de se présenter à un test écrit au fur et à mesure que la situation pandémique s’améliorera. Les détails de l’examen écrit seront annoncés prochainement. Les étudiants qui estiment avoir obtenu moins de points auront la possibilité de se présenter à l’examen écrit de la classe 12 s’ils le souhaitent. Les notes qu’ils obtiennent à l’examen écrit seront déclarées définitives, selon la notification officielle.

