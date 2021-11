Tamil Nadu CM passe en revue le dernier Jai Bhim de Suriya; appelle le film percutant

Écrit et réalisé par TJ Gnanavel, Jai Bhim tourne autour des violations des droits humains des communautés tribales

Le dernier film de la superstar tamoule Suriya, Jai Bhim, est arrivé aujourd’hui sur Amazon Prime et a reçu d’excellentes critiques de la part des cinéphiles et maintenant le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a apprécié le film et exprimé son admiration pour le juge Chandru, sur qui le film est basé.

Le drame juridique s’inspire du combat du juge Chandru pour la défense des droits de la section marginalisée lorsqu’il était avocat au tribunal de Madras et des années d’activisme de l’acteur Suriya au fil des ans. Le député Staline, tout en tweetant une longue critique positive du film, a déclaré qu’il pensait que le grand art pouvait avoir un impact sur le public et apporter un changement positif et a déclaré que le film avait eu un grand impact sur lui.

Il a également applaudi la contribution de Suriya de 1 crore de roupies à une organisation qui travaillait pour le bien-être des populations tribales. Jai Bhim tourne autour des violations des droits humains des communautés tribales par des personnes puissantes.

கலைப்படைப்பு! @Suriya_offl வாழ்ந்துள்ள #ஜெய்பீம் திரைப்படத்தைப் பார்த்தேன். ஏற்படுத்திய அதிர்வுகள் ஏராளம். pic.twitter.com/khinGGgRLF – MKStalin (@mkstalin) 1er novembre 2021

Un joyeux Suriya sur la critique du CM a répondu qu’il était sans voix face à l’appréciation sincère du député Staline et que son appréciation avait rempli le but de faire le film. Suriya, née sous le nom de Saravanan Sivakumar, avait précédemment qualifié le film de « spécial » et espérait que tout le comté pourrait s’y connecter.

Le film est écrit et réalisé par TJ Gnanavel, un ancien journaliste et militant qui a également aidé Suriya à créer la Fondation Agaram il y a 15 ans. Le film met également en vedette Rajisha Vijayan et Prakash Raj, entre autres.

Pendant plus de deux décennies dans l’industrie, Suriya a tout joué, d’un escroc adorable dans Pithamagan (2003) à un homme souffrant d’amnésie antérograde dans Ghajini. Avant de devenir un fervent défenseur de Jia Bhim, il était l’acteur principal de la trilogie Singam, un policier en roue libre qui peut contourner les règles du système pour obtenir justice.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.