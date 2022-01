Tamil Nadu CM Staline cherche la coopération des gens pour contenir Omicron, pour déployer bientôt le vaccin pour 15 à 18 ans

« Nous attendons tous que cette année 2022 soit très bonne et pour être bonne, nous ne devons pas oublier les leçons du passé », a déclaré Staline dans un message vidéo au peuple.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a sollicité samedi la coopération de la population pour éliminer complètement la pandémie et a informé que son gouvernement lancerait bientôt une campagne de vaccination contre le COVID-19 ciblant le groupe d’âge des 15 à 18 ans. appeler le peuple de l’État à adopter un comportement approprié au COVID et à respecter strictement les instructions du gouvernement en plus de suivre les SOP sur la prévention du coronavirus et de ses variantes, le ministre en chef a déclaré que les efforts de son gouvernement étaient tous orientés vers assurer une vie sûre et saine pour le peuple .

« Nous nous sommes remis de la première et de la deuxième vague d’infection à coronavirus et en fait j’ai pris les rênes en tant que ministre en chef et aussi la responsabilité de votre bien-être lorsque la pandémie était à son apogée pendant la deuxième vague », a déclaré le ministre en chef. .Sa première tâche en tant que CM était de contenir la deuxième vague et ses collègues ministériels, les fonctionnaires et le personnel de divers départements, y compris la santé et la protection de la famille, les organismes civiques et la police l’ont soutenu dans ses efforts. « Mon gouvernement a pu contenir la pandémie dans un court laps de temps et la coopération du public a été un facteur majeur », a déclaré Staline dans le message.

La croyance des gens en la science et leur enthousiasme à se faire vacciner contre le COVID-19 ont conduit à une prise de conscience massive, faisant gonfler le nombre de personnes vaccinées. « Cela a contribué à contenir le coronavirus et ses décès dans une large mesure. J’attends avec impatience la même coopération de votre part cette nouvelle année dans la lutte contre le coronavirus et ses variantes, y compris l’Omicron à propagation rapide », a-t-il exhorté.

Soulignant que la situation actuelle nécessitait plus de précautions, Staline a déclaré que pendant que son gouvernement prenait toutes les mesures nécessaires, y compris l’intensification des tests pour contenir Omicron en plus d’assurer une disponibilité sans tracas d’oxygène, de lits et de médicaments, les gens devraient suivre un comportement approprié pour COVID.

« Nous avons besoin de votre coopération. Évitez les foules, portez des masques faciaux, désinfectez-vous les mains fréquemment, maintenez une distance sociale et suivez strictement les instructions du gouvernement pour empêcher la propagation du COVID-19 », a-t-il lancé. En outre, il a exhorté ceux qui n’ont pas été vaccinés à se prévaloir des vaccins. «Je vous demande sincèrement non seulement en tant que ministre en chef, mais aussi en tant que votre cher frère, en tant que l’un d’entre vous, de suivre strictement les directives établies par le gouvernement. Je vous souhaite à tous une bonne année encore une fois et vous souhaite à tous une nouvelle année sûre et prospère », a déclaré le ministre en chef.

