Tamil Nadu et Andhra injustement représentés à Lok Sabha après avoir réussi à contrôler la population, selon la Haute Cour de Madras

in

Le banc a cependant demandé au gouvernement central d’examiner si la représentation du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh à Lok Sabha peut être restaurée en indemnisant les États financièrement. (PTI)

À un moment où le Centre s’efforcerait d’augmenter le nombre de sièges du Lok Sabha à environ 1 000, comme le prétend le député du Congrès Manish Tewari, la Haute Cour de Madras a mis en avant la question du ratio population/siège.

Dans une observation faite le 17 août, un banc de la Haute Cour de Madras a déclaré que l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu étaient confrontés à une représentation injuste au Lok Sabha depuis 1962. Le banc des juges N Kirubakaran et B Pugalendhi a noté que les deux États avaient réussi à contrôler le population avec succès mais a à son tour perdu des sièges au Lok Sabha. Le banc a noté que le Tamil Nadu comptait 41 membres du Lok Sabha en 1962, qui a été réduit à 39 avant les élections de 1967, car l’État a réussi à réduire sa population. L’Andhra Pradesh avait 43 sièges en 1962 qui a été réduit à 41 avant 1967.

Le tribunal a fait ces observations lors de l’audition d’une requête en justice visant à convertir la circonscription réservée de Tenkasi Lok Sabha en un siège général. Cependant, le tribunal a rejeté le plaidoyer en disant que Tenkasi a une grande population de castes répertoriées.

Le banc a toutefois demandé au gouvernement central d’examiner si la représentation du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh à Lok Sabha peut être restaurée en indemnisant les États financièrement.

Le tribunal a observé que la contribution d’un député en cinq ans pourrait être d’au moins Rs 200 crore et pour chaque élection, le Tamil Nadu devrait être indemnisé d’une somme de Rs 400 crore pour la réduction de deux sièges. “Le Tamil Nadu doit obtenir une compensation pour la perte de deux sièges lors de 14 élections, soit 28 sièges, ce qui représente environ 5 600 crores de roupies”, a déclaré India Today, selon le tribunal.

La cour a également demandé pourquoi les États qui n’ont pas pu contrôler avec succès la population ont plus de représentation au Parlement ? « Pourquoi ne pas compenser ces États (Tamil Nadu et Andhra Pradesh) avec des sièges égaux à la Rajya Sabha ? » dit le tribunal.

La Haute Cour de Madras a également demandé au gouvernement central de voir si l’article 81 peut être modifié pour garantir que le changement de population n’affecte pas le nombre de circonscriptions parlementaires détenues par les États.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.