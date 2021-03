Tamil Nadu: Le champ de bataille électoral est inondé par les petits partis, mais peuvent-ils livrer?

Kamal Haasan (PTI)

Sondages de l’Assemblée du Tamil Nadu 2021: la politique du Tamil Nadu est dominée par deux partis régionaux – AIADMK et DMK – et cette élection à l’assemblée renforcera si cela se poursuivra même lorsque de nouveaux partis et dirigeants proposeront de nouveaux scripts pour combler le vide les deux titans de l’État, K Karunanidhi et J Jayalalitha. Dans AIADMK, Jayalalitha a été remplacé par E Palaniswami et O Panneerselvam, qui ont réussi à diriger le gouvernement pendant cinq ans mais au nom de «Amma».

Le député Staline, héritier de Karunanidhi, se rend également en ville pour raconter aux gens ce que «Kalaignar» a fait au cours de son règne de deux décennies en tant que ministre en chef du Tamil Nadu. En s’appuyant sur l’héritage créé par Jayalalitha et Karunanidhi, les successeurs des deux partis ont admis qu’ils ne sont pas à la hauteur des dirigeants au nom desquels ils cherchent une opportunité de gouverner. Maintenant, cela donne aux partis et aux dirigeants qui attendent dans les coulisses d’essayer de gagner la confiance des gens en l’absence d’Amma et de Kalaignar.

Outre AIADMK et DMK, il y a deux autres fronts, l’un dirigé par TTV Dhinakaran et le second par l’acteur Kamal Haasan. Ensuite, il y a quatre autres partis régionaux qui ne se sont alliés à personne. Ceux qui ne sont pas alliés sont Naam Tamilar Katchi de Seeman (contestant le 234) le parti Bahujan Samaj d’Armstrong (65), Puthiya Tamilagam (60) dirigé par K Krishnasamy et le Parti républicain de l’Inde de CK Thamizharasan (16). Parmi ceux-ci, Seeman a créé un certain buzz mais pas assez pour le traduire en sièges. En 2016, Seeman a disputé 234 sièges mais n’a pas pu en gagner un, la part des voix étant juste au-dessus de 1,07 pour cent.

Makkal Needhi Maiam (MNM) de Kamal Haasan et Amma Makkal Munnettra Kazagam (AMMK) de Dhinakaran sont de nouveaux acteurs dans la ville et espèrent faire un tour dans la politique de l’État. Mais tous les sondages d’opinion réalisés jusqu’à présent ne donnent aucune indication d’un changement d’humeur des gens qui votent normalement pour punir un chef ou un parti et cela ne peut être fait qu’en soutenant ceux qui peuvent vaincre le président sortant. Presque tous les sondages ont prédit le retour du DMK avec plus de 150 sièges sur 234. Le PMK de Dhinakaran devrait obtenir 1-5 tandis que le MNM de Haasan prévoyait de marquer 2-6, si ces chiffres étaient vrais, ce serait un gros revers pour Kamal Haasan.

Les résultats des dernières élections à l’Assemblée ont montré que seuls deux grands partis, AIADMK-40,88% et DMK-31,39%, ont accaparé 72,27% des voix. Les trois autres plus grands partis ne pouvaient même pas franchir les deux chiffres et leur pourcentage était de 6,47% des voix pour le Congrès, 5,36% pour Pattali Makkal Katchi de Ramadoss, 2,86% pour le Bharatiya Janata Party (BJP). Alors que le Congrès conteste avec DMK, le BJP est avec l’AIADMK. La part de vote d’au moins 11 fêtards était inférieure au pourcentage de vote de NOTA. De tous, cinq partis s’étaient disputés avec 234 sièges mais n’ont pu en remporter aucun.

Compte tenu de ce qui s’est passé dans le passé et de ce que les sondages d’opinion ont prédit, l’électorat de l’État semble résolu pour le moment avec l’AIADMK et la DMK.

