Tamil Nadu: le gouvernement de Staline présente un projet de loi sur le quota pour les élèves des écoles publiques dans les cours professionnels

Staline a déclaré que cette réserve de 7,5% s’apparente à la réserve interne de 7,5% introduite l’année dernière pour l’admission dans les cours de médecine de premier cycle.

Dans une mesure populiste, le gouvernement DMK dirigé par le député Staline a présenté un projet de loi à l’Assemblée du Tamil Nadu pour fournir une réservation de 7,5% aux étudiants des écoles publiques pour l’admission dans des cours professionnels, y compris les cours de sciences vétérinaires, de pêche, d’ingénierie, de droit et d’agriculture dans les universités, les collèges privés et publics ainsi que dans les collèges subventionnés par le gouvernement.

Le cabinet de l’État avait précédemment décidé de déposer le projet de loi à l’Assemblée suite aux recommandations de la commission Justice (Retd) D Murugesan qui a soulevé la question de moins d’étudiants du gouvernement entrant dans les cours professionnels.

S'exprimant sur le projet de loi à l'Assemblée, CM MK Staline a déclaré que les étudiants des écoles publiques sont en concurrence avec les étudiants privés et luttent pour obtenir l'enseignement supérieur de leur choix. Le CM a cité des données antérieures qui montraient une tendance à la baisse des étudiants des écoles publiques dans les collèges professionnels.

L’opposition AIADMK a également salué le projet de loi. Le chef de l’opposition, Edappadi K Palaniswami, soutenant le projet de loi, devrait être adopté à l’unanimité.

Le comité du juge (retraité) D Murugesan avait recommandé qu’au moins 10 pour cent des sièges soient réservés aux étudiants des écoles publiques dans les cours professionnels et cela sans affecter la structure de réservation existante. Les étudiants qui ont étudié dans une école publique des classes 6 à 12 pourront bénéficier de la réservation.

« Il ressort du rapport de la commission qu’il existe de facto des inégalités entre les élèves des écoles publiques et les élèves des écoles privées », lit-on dans l’exposé des objets et des motifs du projet de loi. Le communiqué indique que la décision a été prise d’instaurer une réelle égalité entre les élèves des écoles publiques et les élèves des écoles privées.

