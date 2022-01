Tamil Nadu : le gouvernement de Staline va fermer les mini-cliniques d’Amma ; L’AIADMK revendique une vendetta politique

Le précédent gouvernement AIADMK dirigé par le ministre en chef de l’époque, Edappadi K Palaniswami, avait lancé le programme en décembre 2020.

Le ministre de la Santé du Tamil Nadu, Ma Subramanian, a déclaré que le gouvernement de l’État allait fermer les mini-cliniques d’Amma qui ont été lancées par le gouvernement précédent de l’AIADMK. Subramanian a affirmé que ces cliniques ne fonctionnaient pas correctement. Il a également déclaré que les médecins nommés dans ces cliniques seraient déployés à d’autres endroits par le département de la santé.

Le précédent gouvernement AIADMK dirigé par le ministre en chef de l’époque, Edappadi K Palaniswami, avait lancé le programme en décembre 2020. Selon le programme, le gouvernement de l’État avait prévu de mettre en place 2 000 mini-cliniques Amma pour fournir des services de santé aux pauvres près de chez eux.

Subramanian a affirmé que le projet était temporaire et que les cliniques fonctionnaient à partir de bâtiments destinés à un usage différent. « Les cliniques étaient un programme temporaire d’un an et 1 820 médecins ont été nommés… Les services de ces médecins qui avaient été nommés dans les mini-cliniques d’Amma ont été utilisés pendant la deuxième vague de la pandémie de Covid. Même maintenant, leurs services ont été prolongés jusqu’en mars 2022 pour les tâches liées à Covid-19 et après cela, le gouvernement les utilisera de manière appropriée », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a également affirmé que les cliniques ne fournissaient pas de traitement efficace aux patients et a ajouté que d’autres programmes gouvernementaux d’État comme Makkalai Thedi Maruthuvum, Inniyur Kaapom, Subramanian disposaient des données des personnes ayant bénéficié d’un traitement, mais aucune de ces données n’est disponible pour Amma mini-. cliniques, a rapporté l’Indian Express.

Le chef de l’opposition et coordinateur de l’AIADMK Palaniswami a allégué une vendetta politique derrière la fermeture des mini-cliniques d’Amma. Il a dit que les cliniques ont été ouvertes pour aider les pauvres des zones rurales et urbaines à obtenir un traitement gratuit et que le gouvernement DMK a décidé de les fermer simplement parce qu’elles portent le nom d’Amma. Feu J Jayalalithaa est communément appelé Amma. « Le gouvernement a une fois de plus montré qu’il ne se soucie pas du bien-être des opprimés », a affirmé Palaniswami.

