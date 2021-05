Tamil Nadu: le ministre du DMK, PK Sekar Babu, courtise la controverse sur la remarque du “ nord de l’Inde ”

Les remarques de PK Sekar Babu peuvent être vues en référence à l’entrée du BJP à l’Assemblée du Tamil Nadu après deux décennies.

Moins d’un mois après l’arrivée au pouvoir du DMK au Tamil Nadu, l’un de ses ministres a sombré dans la controverse avec une remarque controversée. Le ministre des Dotations religieuses et caritatives hindoues du Tamil Nadu (HR & CE) PK Sekar Babu a déclaré aujourd’hui que les Indiens du Nord qui s’enrichissent dans l’État n’ont pas voté pour le parti dravidien. «Je peux vous voir, les Indiens du Nord, devenir plus riches ici. Ce n’est pas à cause du BJP mais à cause du parti dravidien. Vous n’avez pas voté pour nous mais pour le BJP. Vous dites que vous avez voté pour nous mais vous nous avez trompés. Auparavant, il y avait un système de bulletin de vote, mais maintenant, si vous appuyez sur un bouton, l’EVM montrera pour qui vous avez voté », a déclaré Babu.

S’adressant à un rassemblement, il a demandé aux travailleurs du parti de faire honte aux malfaiteurs en les aidant. «Faire culpabiliser un malfaiteur et lui faire peur en lui rendant service. Si les autres vous font du mal, faites-leur du bien, afin qu’ils aient honte de réaliser leurs erreurs », a-t-il déclaré à Chennai.

Je peux vous voir les Indiens du Nord devenir plus riches. Ce n’est pas à cause du BJP mais du parti dravidien. Vous n’avez pas voté pour nous mais pour le BJP. Vous dites que vous avez voté pour nous mais vous trichez. Auparavant, il y avait un scrutin, maintenant si nous appuyons sur le bouton, cela montrera pour qui vous avez voté: Tamil Nadu min PK Sekar Babu pic.twitter.com/leb0ARLcOU – ANI (@ANI) 26 mai 2021

Les remarques de PK Sekar Babu peuvent être vues en référence à l’entrée du BJP à l’Assemblée du Tamil Nadu après deux décennies.

Notamment, PK Sekar Babu était auparavant avec l’AIADMK et avait rejoint la DMK en 2011. Cette fois, alors que la DMK contestait le scrutin en alliance avec le Congrès, l’AIADMK a combattu les sondages de l’assemblée du Tamil Nadu avec le BJP. Il vaut la peine de mentionner ici que le BJP a remporté quatre sièges dans les sondages de l’assemblée récemment conclus après 20 ans. Il avait remporté quatre sièges en 2001, mais avait obtenu des blancs dans les sondages de l’assemblée de 2006, 2011 et 2016.

Parmi les 20 candidats présentés par le BJP, MR Gandhi de Nagercoil, Nainar Nagendran de Tirunelveli, C Saraswathi de Modakurichi et le chef de Mahila Morcha Vanathi Srinivasan de Coimbatore Sud étaient les quatre candidats gagnants.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.