Tamil Nadu: Ne sera pas intimidé, dit le député Staline; Les raids informatiques se poursuivent dans les propriétés liées au gendre Sabareesan

Le député Staline a déclaré que les gens donneraient une réponse claire aux mésaventures de la NDA le 6 avril.

Alors que les recherches de l’impôt sur le revenu se poursuivaient dans les locaux du gendre de MK Staline, Sabareesan, le président de la DMK a déclaré aujourd’hui qu’il était le fils de Kalaignar et que de telles actions ne pouvaient lui faire peur. S’adressant à un rassemblement de campagne, Staline a déclaré qu’il avait été informé du raid lorsqu’il est arrivé aujourd’hui à Trichy depuis Chennai. «J’ai eu des nouvelles d’un raid en cours dans la maison de ma fille à Chennai. Le gouvernement Modi essaie de sauver le gouvernement AIADMK maintenant… Je veux dire à Modi que c’est DMK, ne l’oubliez pas, je suis le fils de Kalaignar. Je n’aurai pas peur de ça », a-t-il dit à Perambalur.

Staline a déclaré qu’il avait fait face à la MISA et à l’urgence et que de tels raids pourraient effrayer AIADMK mais pas DMK. « Ils pensent qu’ils peuvent nous faire peur avec les raids, cela peut arriver avec AIADMK mais cela ne se produira pas avec DMK », a déclaré le député Staline.

Il a dit que les gens donneront une réponse claire aux mésaventures de la NDA le 6 avril. «Puisqu’il n’y a aucun soutien du peuple à la NDA, le BJP abuse de son pouvoir comme d’habitude. Nous ne sommes pas AIADMK pour tomber sur nos pieds accro par peur de l’intimidation! Sans peur! Nous nous opposerons hardiment! Les gens donneront une réponse claire à votre mésaventure le 6 avril », a déclaré Staline.

Vers 8 heures du matin aujourd’hui, le service de l’impôt sur le revenu a commencé des recherches dans la résidence, le bureau et plusieurs autres locaux liés à Sabareesan à Chennai. Selon les rapports, l’un des endroits où le raid est en cours est la maison de Sabareesan située à Neelangarai, juste à l’extérieur de Chennai, où vit la fille de Staline, Senthamarai.

Le chef du Congrès Dinesh Gundu Rao et KS Alagiri ont critiqué le Centre et accusé le gouvernement de détourner les agences centrales. «Une fois de plus, le BJP utilise les agences centrales pour attaquer ses opposants politiques. C’est une honte – ce raid sur les membres de la famille de Thiru MK Staline. Le peuple du Tamil Nadu ne sera pas intimidé par le BJP fasciste », a déclaré Dinesh Gundu Rao dans un tweet.

Le président du Congrès du Tamil Nadu, KS Alagiri, a déclaré que le BJP utilise l’impôt sur le revenu comme dernière arme. «Le BJP a finalement utilisé l’impôt sur le revenu comme sa dernière arme pour tenter de gagner d’une manière ou d’une autre les prochaines élections à l’Assemblée. Il a utilisé le département informatique contre le gendre du leader du DMK, Sabareesan, le candidat du DMK Anna Nagar, le MK Mohan, et le candidat du DMK Karur, Senthil Balaji… Le BJP pense que cela pourrait paralyser le DMK. Rêverie », a déclaré Alagiri.

Condamnant les raids, il a déclaré que personne ne pouvait avoir une autre opinion sur le fait que les partis laïques de la coalition progressiste ont la force de faire face à une telle répression.

Le leader du CPI (M), Sitaram Yechury, a également déclaré condamné les raids informatiques. «L’abus flagrant des agences centrales en tant qu’outil politique est condamnable. Face à une défaite imminente, le BJP recourt à une opposition intimidante et frontale. Cela ne fera que renforcer la détermination des gens à vaincre complètement l’alliance BJP dans le TN. Partout », dit-il.

Le département informatique a déclaré que les raids sont menés sur la base d’intrants crédibles liés au mouvement d’argent pour la campagne électorale au Tamil Nadu. Le développement intervient quelques jours à peine avant le vote du Tamil Nadu pour élire un nouveau gouvernement le 6 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

