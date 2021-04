Tamil Nadu, Puducherry Assembly Election Exit Scroll Results 2021 Live: TN Exit Poll Results 2021 Live, Watch Exit Poll Results of Tamil Nadu Assembly Election, Puducherry Exit Poll Results 2021 Live, Watch Exit Poll Results of Puducherry Assembly Election

Tamil Nadu-Puducherry Exit Poll Live Dernières mises à jour

Mises à jour en direct de l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu (TN) 2021: Alors que le scrutin au Bengale occidental se dirige vers une conclusion, la scène est prête pour les résultats du sondage de sortie du Tamil Nadu qui sortira à 7 heures du matin. Le Tamil Nadu a voté lors d’un scrutin en une seule phase le 6 avril et le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai. Il y a 234 circonscriptions d’assemblée dans le Tamil Nadu. Alors que l’AIADMK au pouvoir s’est allié avec le Pattali Makkal Katchi (PMK) et le BJP, le DMK s’est associé au Congrès et au CPI (M). Le Makkal Needhi Maiam nouvellement formé de Kamal Haasan a également contesté les sondages en alliance avec certains partis régionaux. L’ancien dirigeant de l’AIADMK, TTV Dhinakaran, qui a lancé son propre parti AMMK a contesté les sondages en alliance avec l’AIMIM. Tous les sondages d’opinion réalisés le mois dernier ont prédit un avantage pour le DMK. Le DMK devrait obtenir 151-177 sièges tandis que l’AIADMK au pouvoir devrait obtenir de 22 à 83 sièges. En 2016, l’AIADMK avait remporté 135 sièges sur 234, tandis que le DMK en avait emporté 98 avec 39,85%. Cependant, on peut noter que les sondages à la sortie des urnes n’ont pour la plupart pas réussi à évaluer l’humeur du Tamil Nadu.

Mises à jour en direct du sondage de sortie de l’élection de l’Assemblée de Pondichéry 2021: À Pondichéry, les sondages d’opinion ont donné une impulsion significative au camp NDA dans le territoire de l’Union. Alors que le BJP a contesté les sondages en alliance avec l’AIADMK et l’AINRC, le Congrès s’est allié avec le DMK. Selon ABP-Cvoter Opinion Poll, la NDA devrait augmenter sa part des voix de 16,7%, la portant à environ 47%, tandis que la part des voix des UPA reste statique à 39,5%. L’UPA cède environ 8 sièges à la NDA. Le NDA dirigé par le BJP devrait remporter 19 à 23 sièges. L’UPA devrait gagner entre 7 et 11 sièges. L’enquête Times Now-Cvoter reflétait également des sentiments similaires. Selon le sondage d’opinion Times Now, la NDA devrait remporter environ 18 sièges tandis que l’UPA devrait gagner environ 12 sièges. Ainsi, la NDA formant un gouvernement est la plus grande possibilité, si l’on en croit les sondages d’opinion.

Lire la suite