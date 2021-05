Tamil Nadu, Puducherry Assembly Résultats des élections 2021 Live: Tamil Nadu, Pondichéry Vidhan Sabha Élection Comptage des votes en direct, Tamil Nadu, Pondichéry Élection 2021 Liste complète des gagnants

Selon les sondages de sortie publiés le 29 avril, le DMK dirigé par le député Staline devrait balayer l’État du sud en remportant plus de 150 sièges sur 234.

Mises à jour en direct de l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu, Pondichéry 2021: Après avoir statué pendant 10 ans, l’AIADMK au pouvoir devrait être sur le point de quitter le pouvoir au Tamil Nadu. Selon les sondages de sortie publiés le 29 avril, le DMK dirigé par le député Staline devrait balayer l’État du sud en remportant plus de 150 sièges sur 234. L’AIADMK, en revanche, ne devrait obtenir que 70 à 8 sièges. À l’exception d’un sondage, tous ont prédit une victoire massive pour Staline. Les prévisions pour la gamme DMK de 160 à 193 sièges. India News-Jan Ki Baat, cependant, a projeté un assemblage suspendu avec DMK obtenant 110-130 et AIADMK 102-123.

Il s’agissait de la première élection à l’Assemblée, deux partis régionaux se sont rendus aux urnes sans leurs dirigeants suprêmes, J Jayalalitha pour K Karunanidhi. L’AIADMK était dirigée par E Palaniswami tandis que la DMK était dirigée par Staline. Il y avait deux autres alliances dans la mêlée, mais leur impact devrait être limité avec des prévisions de sièges allant de 4-6 pour l’AMMK dirigée par Dhinakarana et de 0-2 pour la MMK dirigée par Kamal Haasan.

À Pondichéry, la NDA devrait remporter 16 à 23 sur 30 sièges. L’UPA dirigée par le Congrès devra peut-être se contenter de 6 à 13 sièges. Le Congrès était au pouvoir dans l’État, mais son gouvernement est tombé après que certains de ses députés ont quitté le gouvernement quelques mois avant les élections. Pour NDA, le All India NR Congress de N Rangaswamy est le plus grand parti qui se dispute sur 16 sièges tandis que le BJP se bat sur 9. De l’UPA, le Congrès se dispute sur 14 sièges, DMK 13, CPI 1, Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1 et un indépendant.