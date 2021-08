Tamil Nadu Rajya Sabha par sondage le 13 septembre ; DMK pourrait laisser son siège au Congrès allié

in

Avec l’AIADMK hors du pouvoir à l’Assemblée du Tamil Nadu et le DMK ayant une force numérique suffisante, le gouvernement dirigé par le député Staline est sur le point de remporter le siège.

La Commission électorale a annoncé le calendrier de l’élection partielle à un siège vacant de Rajya Sabha du Tamil Nadu. L’élection partielle aura lieu le 13 septembre. Le siège est devenu vacant après le décès du membre de l’AIADMK A Mohammedjan en raison d’une crise cardiaque le 23 mars de cette année. Le mandat du candidat durera jusqu’au 24 juillet 2025. Avec l’AIADMK hors du pouvoir à l’Assemblée du Tamil Nadu et le DMK ayant une force numérique suffisante, le gouvernement dirigé par le député Staline devrait remporter le siège.

“Le secrétaire en chef du Tamil Nadu est chargé de déléguer un haut fonctionnaire de l’État pour s’assurer que les instructions existantes concernant les mesures de confinement du COVID-19 sont respectées tout en prenant des dispositions pour la conduite de ladite élection partielle”, a déclaré une notification de la CE.

Selon un rapport d’Indian Express, la coalition au pouvoir dirigée par le DMK pourrait laisser le siège au Congrès. CM MK Staline a déjà donné son assurance au Congrès, qui est l’allié junior du gouvernement DMK.

Voici le programme du Tamil Nadu Rajya Sabha Bypoll :

Publication des notifications : 24 août 2021

Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2021

Examen des candidatures : 1er septembre 2021

Date limite de retrait des candidatures : 3 septembre 2021

Date du sondage : 13 septembre 2021

Heure de vote: 09h00 à 16h00

Dépouillement des votes : 13 septembre 2021 à 17h00

Selon le rapport, le Congrès n’a pas encore décidé s’il devrait désigner un chef de l’État ou opter pour des dirigeants du parti comme Ghulam Nabi Azad. La présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi, devrait prendre la décision finale.

La Commission électorale a déclaré que les grandes lignes directrices relatives au COVID-19 qui avaient été publiées auparavant devaient être suivies pendant tout le processus électoral.

* Chaque personne doit porter un masque facial lors de chaque activité liée aux élections

* A l’entrée de la salle/salle/locaux utilisés à des fins électorales :

– Le balayage thermique de toutes les personnes doit être effectué :

– Un désinfectant doit être disponible à tous les emplacements

* La distanciation sociale doit être maintenue conformément aux directives COVID-19 existantes du gouvernement de l’État. et ministère de l’Intérieur.

La Commission électorale a déclaré que le processus de scrutin serait terminé d’ici le 15 septembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.