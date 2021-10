Tamil Nadu: Six tués, 10 autres blessés dans l’explosion d’un magasin de pétards à Kallakurichi, CM Staline annonce une ex-gratia

Six personnes, blessées dans l’explosion, ont été admises à l’hôpital public de Kallakurichi, où elles ont succombé à leurs blessures.

Au moins six personnes ont été tuées et 10 autres blessées mardi dans une explosion dans un magasin de pétards de la ville de Sankarapuram, dans le district de Kallakurichi, au Tamil Nadu. Les pompiers de Sankarapuram et de Kallakurichi se sont précipités sur place pour éteindre les flammes, alors même que l’explosion soudaine menant à l’explosion des pétards a provoqué une panique dans la ville.

Cinq personnes, qui ont été blessées dans l’explosion, ont été admises à l’hôpital public de Kallakurichi, où elles ont succombé à leurs blessures. La sixième personne est décédée ce matin.

#MISE À JOUR | Tamil Nadu : images antérieures de l’incendie d’un magasin de pétards dans la ville de Sankarapuram, dans le district de Kallakurichi, où cinq personnes ont perdu la vie. pic.twitter.com/POoNh4dH19 – ANI (@ANI) 26 octobre 2021

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a annoncé à titre gracieux 5 lakh Rs chacun aux membres de la famille des personnes décédées dans l’incendie et 1 lakh Rs aux blessés et aux soins pour brûlures dans le service des urgences.

