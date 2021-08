Tamil Nadu SSLC Résultat 2021: le conseil d’État du TN déclarera les résultats de la classe 10 lundi; vérifier les détails

Les étudiants devront se connecter au site officiel de la Direction des examens gouvernementaux du Tamil Nadu (TNDGE) – dge.tn.nic.in ou tnresults.nic.in.

Mettant fin à l’attente de centaines de milliers d’élèves, le conseil scolaire de l’État du Tamil Nadu est prêt à déclarer le résultat des élèves de 10e classe lundi 23 août. Une fois les résultats déclarés, les élèves et leurs parents pourront consulter le résultat de la classe 10 sur le site officiel de la Direction des examens gouvernementaux du Tamil Nadu (TNDGE) – dge.tn.nic.in ou tnresults.nic.in. Alors que TNDGE a officiellement annoncé que le résultat sera publié lundi, il n’a pas encore précisé l’heure exacte de la publication du résultat et les étudiants doivent périodiquement visiter le site officiel du conseil d’éducation pour obtenir la dernière mise à jour sur l’heure des résultats. .

À l’instar de la plupart des conseils scolaires de l’État et du Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) qui ont annulé les examens des classes 10e et 12e cette année, le gouvernement de l’État de l’État avait également annulé l’examen du conseil de lycée car ils coïncidaient avec le féroce deuxième vague de coronavirus. Plus de 9 étudiants de lakh de l’État s’étaient inscrits aux examens du conseil d’administration du lycée cette année et tous seront désormais évalués par un système de notation alternatif basé sur leurs notes d’évaluation interne. Même en 2020, le gouvernement de l’État a dû annuler les examens du lycée en raison de la pandémie de Covid-19 et avait promu les élèves en classe 11 sur la base d’un régime spécial.

Comment vérifier les résultats de la classe 10 ?

1. Les étudiants devront se connecter au site officiel de la Direction des examens gouvernementaux du Tamil Nadu (TNDGE) – dge.tn.nic.in ou tnresults.nic.in.

2. Les étudiants verront une notification de résultat d’examen de classe 10 sur la page d’accueil du site Web et les étudiants doivent cliquer sur la notification pour accéder à une fenêtre séparée pour leur résultat.

3. Les étudiants doivent garder leur numéro de matricule ainsi que les détails d’inscription à portée de main et le remplir dans l’espace vacant mentionné dans la fenêtre.

4. Une fois que les étudiants ont rempli leurs coordonnées et cliqué sur soumettre, ils seront dirigés vers leur résultat. Les étudiants doivent imprimer leur résultat ou enregistrer le pdf sur leur appareil car ils devront montrer leur résultat de réussite pour l’admission en classe 11e.

