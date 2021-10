Tamil Nadu State Transport Corporation exploitera plus de 16 000 bus avant Diwali ; Vérifiez les détails ici

Les services de bus fonctionneraient à partir de cinq terminus – Tambaram, Madhavaram, Poonamalle, KK Nagar et Koyambedu.

Lundi, la Tamil Nadu State Transport Corporation (TNSTC) a annoncé que pour répondre aux voyageurs festifs avant Diwali, elle offrira des services de bus spéciaux. La société exploitera 16 540 bus du 1er au 3 novembre 2021, a déclaré le ministre des Transports de l’État, RS Rajakanappan. De Chennai, un total de 6 300 bus réguliers ainsi que 3 506 bus spéciaux desserviront d’autres parties du Tamil Nadu. Considérant qu’au total, 6 734 bus spéciaux circuleront entre diverses destinations au sein de l’État. De même, pour que les gens retournent à Chennai ainsi qu’à d’autres endroits, le département des transports de l’État a pris des dispositions pour faire fonctionner 17 719 bus du 5 au 8 novembre 2021.

Le nombre se compose de 8 400 bus réguliers ainsi que de 9 319 bus spéciaux, selon un rapport d’IE. Les services de bus fonctionneraient à partir de cinq terminus – Tambaram, Madhavaram, Poonamalle, KK Nagar et Koyambedu. Les services de bus circuleront entre Madhavaram et Ponneri, Uthukottai, Gummudipoondi via Red Hills. Depuis le terminus de bus de KK Nagar, les bus circuleront vers et depuis Puducherry, Chidambaram, Cuddalore via la zone East Central Railway. De plus, des bus spéciaux partiront de Tambaram pour Kumbakonam, Thanjavur via Tindivanam ainsi que Tiruvannamalai, entre autres. Le terminus de bus de Poonamalle sera utilisé pour desservir Kancheepuram, Vellore, Hosur et Tirupati, en dehors d’autres endroits. De Koyambedu, des bus spéciaux desserviront Mayiladuthurai, Velankanni, Nagapattinam, Tiruchirapalli, Coimbatore, Madurai et Bengaluru, entre autres.

Les passagers peuvent réserver leurs billets à partir de 12 guichets spéciaux installés à Tambaram et Koyambedu. Ils peuvent également acheter des billets de bus sur des portails en ligne. Pour que les navetteurs se renseignent sur les horaires des bus ainsi que pour enregistrer les plaintes, le service des transports a mis en place une salle de contrôle 24 × 7 (94450-14450/94450-14436). À Koyambedu, une salle de contrôle dédiée fonctionnera 24 heures sur 24 et des mesures seront également prises pour mettre en place un total de 20 bureaux « Puis-je vous aider » dans les principales zones. En outre, le TNSTC a demandé à la Metropolitan Transport Corporation de faire circuler des bus reliant Koyambedu à quatre autres terminus de bus, a ajouté le rapport.

